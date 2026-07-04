อรรถวิชช์ชงยุบกองทุนน้ำมัน ตั้งคลังน้ำมันแห่งชาติ
นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ เสนอให้รัฐบาลยกเลิกการใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในรูปแบบปัจจุบัน พร้อมผลักดันให้จัดตั้ง คลังน้ำมันแห่งชาติ ขึ้นมาแทน เพื่อใช้เป็นกลไกบริหารจัดการราคาน้ำมันในช่วงที่ตลาดโลกผันผวน และลดภาระของประชาชนในระยะยาว
ข้อเสนอดังกล่าวมีการนำเสนอระหว่างเวทีเสวนาของ สภาที่ 3 ว่าด้วยการตรวจสอบนโยบายพลังงานของรัฐบาล โดยนายอรรถวิชช์ระบุว่า ประเทศไทยไม่ควรอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์อีกต่อไป เพราะประเทศไทยมีโรงกลั่นและมีศักยภาพในการกำหนดโครงสร้างราคาน้ำมันของตนเองได้ การยึดราคาตลาดต่างประเทศทำให้ประชาชนต้องแบกรับผลกระทบจากความผันผวนของตลาดโลกโดยไม่จำเป็น
นายอรรถวิชช์เสนอว่า หากยุบกองทุนน้ำมัน ควรจัดตั้งคลังน้ำมันแห่งชาติ โดยให้รัฐจัดเก็บค่าภาคหลวงจากโรงกลั่นในรูปของน้ำมันสำรอง เมื่อเกิดวิกฤตราคาน้ำมันหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน รัฐสามารถนำน้ำมันสำรองออกมาใช้รักษาเสถียรภาพราคาในประเทศได้ แทนการใช้เงินกองทุนเข้าไปอุดหนุนราคาน้ำมัน ซึ่งมองว่าเป็นแนวทางที่ใช้งบประมาณจำนวนมากแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังเสนอให้มีการปฏิรูปโครงสร้างด้านพลังงานทั้งระบบ เพื่อให้การบริหารจัดการมีความโปร่งใส ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาว
ข้อมูล : มูลนิธิพฤษภาประชาธรรม / สภาที่ 3
#NEWS1 รายงาน