ท้องถิ่นฉาวอีก! คลิปปลัดพระพุทธบาทเรียกรับเงินแลกใบ ป.3
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับกองบังคับการ ปปป. และสำนักงาน ป.ป.ท. เปิดปฏิบัติการเข้าจับกุมปลัดอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี หลังได้รับการร้องเรียนว่ามีพฤติการณ์เรียกรับเงินจากประชาชน เพื่อแลกกับการดำเนินการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุน หรือใบ ป.3
จากข้อมูลของ ป.ป.ช. ผู้เสียหายระบุว่า ได้ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนตามขั้นตอน แต่กลับถูกประวิงเวลา พร้อมมีการเรียกรับเงินประมาณ 10,000 บาท เพื่อเร่งดำเนินการ ทั้งที่ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายมีเพียงไม่กี่บาท เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งคลิปเสียง คลิปวิดีโอ และหลักฐานอื่น ก่อนขอศาลออกหมายจับและเข้าจับกุม
ภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินโดยมิชอบ และปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และมาตรา 157 ก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการสอบสวน
ทั้งนี้ ผู้ถูกกล่าวหายังคงได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
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