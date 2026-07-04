คดีพลิก? ฮูดน้ำเงินพูดประโยคเดียว สะเทือนทั้งคดี "ขอโทษแอร์ด้วย" แอร์สาวอาจเป็นเหยื่อ?
คดียาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับแอร์สาวชาวไทยซึ่งถูกควบคุมตัวในประเทศออสเตรเลีย กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง หลังผู้ต้องหาชายซึ่งถูกเรียกว่า "ฮูดน้ำเงิน" ให้การกับเจ้าหน้าที่ พร้อมกล่าวประโยคหนึ่งว่า "ขอโทษแอร์ด้วย" จนกลายเป็นประเด็นที่สังคมนำไปตีความและตั้งคำถามถึงบทบาทของแอร์สาวในคดีนี้
จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ ผู้ต้องหาให้การว่า ได้รับการว่าจ้างเป็นเงิน 60,000 บาท เพื่อรับสิ่งของมาจากจังหวัดพะเยา ก่อนนำไปส่งต่อ โดยผลการตรวจพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่พบว่า ผ้าลายช้างของกลางมีเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ จึงนำไปสู่การดำเนินคดีและการขยายผลหาเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม ประโยคสั้น ๆ ที่ผู้ต้องหากล่าวว่า "ขอโทษแอร์ด้วย" ได้จุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลายคนตั้งข้อสังเกตว่า คำพูดดังกล่าวมีนัยสำคัญหรือไม่ และแอร์สาวอาจเป็นเพียงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของผู้อื่นหรือเปล่า
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีหน่วยงานรัฐยืนยันว่าแอร์สาวรู้เห็นหรือไม่รู้เห็นกับการลักลอบลำเลียงยาเสพติด และยังไม่มีคำพิพากษาของศาลที่ชี้ขาดข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ขยายผลถึงผู้สั่งการ ผู้ว่าจ้าง และผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด
คดีนี้จึงยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรม และคำกล่าวของผู้ต้องหาถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่จะนำไปประกอบการสอบสวนเท่านั้น ส่วนข้อเท็จจริงว่าแอร์สาวมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้เสียหายจากการกระทำของผู้อื่นหรือไม่ ยังต้องรอผลการสอบสวนและการพิจารณาของศาลต่อไป
#NEWS1 รายงาน