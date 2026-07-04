อึ้งแบงก์ 20 ยังปลอม สีละลายไปติดกระเป๋า แบงก์ชาติถึงกับ comment
กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ หลังผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งเผยคลิปเล่าประสบการณ์สุดอึ้ง เมื่อหยิบธนบัตรชนิดราคา 20 บาท ออกจากกระเป๋าสตางค์ที่เปียกชื้น เพื่อต้องการนำมาทำความสะอาด แต่กลับพบว่าสีเขียวของธนบัตรละลายออกมาติดกระเป๋าสตางค์ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเนื้อวัสดุของธนบัตรมีลักษณะคล้ายกระดาษเทียนไข จนสงสัยว่าอาจเป็นธนบัตรปลอม
เจ้าของคลิปกล่าวว่า เมื่อนำธนบัตรออกมาจากกระเป๋าที่เปียก พบว่าสีเขียวของธนบัตรติดอยู่บนกระเป๋าสตางค์อย่างชัดเจน และเมื่อสัมผัสเนื้อธนบัตรก็รู้สึกว่ามีลักษณะคล้ายกระดาษเทียนไข ไม่เหมือนธนบัตรทั่วไป จึงนำเรื่องราวมาเผยแพร่เพื่อเตือนผู้ใช้เงินสดให้เพิ่มความระมัดระวัง
ภายหลังคลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัล บัญชีทางการของ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยระบุว่า
"ขอรบกวนสอบถามเพิ่มเติมได้มั้ยครับ ว่าคุณผู้หญิงได้รับธนบัตรฉบับนี้มาในพื้นที่จังหวัดอะไร และจะสามารถนำส่งธนบัตรฉบับดังกล่าวให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเก็บเป็นข้อมูลเพื่อการศึกษาต่อไปได้หรือไม่ ขอบคุณครับ"
ด้านเจ้าของคลิปได้ตอบกลับว่า ธนบัตรดังกล่าวได้รับมาในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเป็นเงินทอนจากตลาด และปัจจุบันได้ทิ้งธนบัตรไปแล้ว เนื่องจากกระดาษขาดเสียหายหลังเปียกชื้น จึงไม่สามารถส่งมอบให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนำไปตรวจสอบได้
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสนใจให้กับผู้ใช้งานโซเชียลเป็นจำนวนมาก หลายคนเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการได้รับธนบัตรที่มีลักษณะผิดปกติ ขณะที่อีกส่วนหนึ่งชื่นชมการเข้ามาสอบถามข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งสะท้อนถึงการติดตามข้อมูลจากประชาชนเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาป้องกันการปลอมแปลงธนบัตร
อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าธนบัตรดังกล่าวเป็นธนบัตรปลอมหรือไม่ เนื่องจากเจ้าของคลิปได้ทิ้งธนบัตรไปแล้ว ทำให้ไม่มีของกลางสำหรับตรวจพิสูจน์อย่างเป็นทางการ หากประชาชนพบธนบัตรที่มีลักษณะผิดปกติ ควรเก็บรักษาไว้และนำส่งธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันการปลอมแปลงธนบัตรต่อไป
#NEWS1 รายงาน