กรรมทำงาน! คุณแม่หยกอัปเดต ป้าแม่บ้านเทสารพิษใส่ขวดนม ตอนนี้อยู่ในคุก
คุณหยก มารดาของผู้เยาว์ผู้เสียหายในคดีอดีตแม่บ้านถูกกล่าวหาว่านำน้ำยาฆ่าเชื้อผสมใส่ขวดนมให้ผู้เยาว์ดื่ม ได้ออกมาเผยแพร่คลิปอัปเดตความคืบหน้าของคดีผ่านโซเชียลมีเดีย โดยระบุว่าคดีมีความคืบหน้าอย่างมาก หลังอัยการมีคำสั่งฟ้องและศาลรับฟ้องเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวเข้าเรือนจำ เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นประกันตัว
คุณหยกเปิดเผยว่า จุดเปลี่ยนสำคัญของคดีเกิดขึ้นหลังจากได้รับเอกสารผลตรวจจาก ศูนย์พิษวิทยา ซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญในสำนวน ทำให้อัยการพิจารณาเห็นว่า ข้อกล่าวหาเดิมอาจไม่สอดคล้องกับพฤติการณ์และหลักฐานที่ปรากฏ จึงส่งสำนวนกลับไปให้พนักงานสอบสวนดำเนินการแก้ไขข้อกล่าวหาใหม่ จากเดิมในข้อหา พยายามทำร้ายร่างกาย เป็น พยายามฆ.โดยไตร่ตรองไว้ก่อน ก่อนส่งสำนวนกลับมายังอัยการเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569 อัยการมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล และศาลมีคำสั่งรับฟ้องไว้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อย โดยเนื่องจากไม่มีบุคคลใดยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ผู้ต้องหาจึงถูกควบคุมตัวเข้าเรือนจำระหว่างการดำเนินคดี และจะถูกคุมขังต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงหรือมีคำพิพากษาของศาล
คุณหยกยังเปิดเผยว่า ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 ศาลได้นัดดำเนินกระบวนการเบื้องต้น โดยมีการแต่งตั้งทนายขอแรงให้จำเลย พร้อมแจ้งสิทธิและอ่านคำฟ้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ส่วนจำเลยจะให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธข้อกล่าวหาหรือไม่นั้น ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียด โดยศาลได้นัดสืบพยานในวันที่ 10 สิงหาคม 2569
นอกจากนี้ คุณหยกยังกล่าวขอบคุณประชาชน สื่อมวลชน และผู้ที่ติดตามคดีทุกคน โดยระบุว่า ช่วงแรกคดีดำเนินไปค่อนข้างล่าช้า แต่หลังจากมีการเผยแพร่ข้อมูลออกสู่สังคม จนมีประชาชนจำนวนมากร่วมกันติดตามและส่งเสียงเรียกร้อง กระบวนการต่าง ๆ ก็สามารถเดินหน้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งการได้รับเอกสารสำคัญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการของกระบวนการยุติธรรม
คุณหยกย้ำว่า ตนจะติดตามคดีนี้จนถึงที่สุด เพื่อให้ผู้เยาว์ได้รับความเป็นธรรม และหวังว่าคดีนี้จะเป็นบรรทัดฐานสำคัญในการคุ้มครองผู้เยาว์ และดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อเหตุลักษณะเช่นนี้อย่างจริงจังต่อไป
#NEWS1 รายงาน