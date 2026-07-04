แก๊งพม่าบ้านบึงเหิม! กว่า 10 คนบุกมัด รปภ. ปล้นสายไฟ 6 แสน ตำรวจทยอยรวบแล้ว 6 ราย
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เปิดเผยความคืบหน้าคดีแก๊งคนร้ายชาวเมียนมากว่า 10 คน ก่อเหตุบุกเข้าไปในไซต์งานแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ใช้อาวุธข่มขู่และมัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ก่อนร่วมกันขโมยสายไฟ มูลค่าความเสียหายประมาณ 600,000 บาท แล้วหลบหนีไป
ล่าสุด ชุดสืบสวน สภ.บ้านบึง ขยายผลเข้าตรวจค้นแคมป์คนงานในพื้นที่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สามารถจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มได้อีก 2 ราย ทำให้ขณะนี้จับกุมผู้ร่วมขบวนการได้แล้วรวม 6 ราย พร้อมตรวจยึดอาวุธปืน กล็อก 19 ขนาด 9 มิลลิเมตร ไม่มีทะเบียน ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าใช้พกติดตัวในคืนก่อเหตุเพื่อข่มขู่และเตรียมใช้ต่อสู้หากถูกขัดขวาง
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ระบุว่า ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธ ใช้ยานพาหนะในการกระทำความผิด และข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังดำเนินคดีกับผู้รับซื้อของเก่าในข้อหารับของโจร ส่วนผู้ร่วมขบวนการที่เหลืออยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมที่ก่อเหตุในพื้นที่อย่างจริงจัง พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชน เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย และแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ทันทีเมื่อพบความผิดปกติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
อ้างอิงข้อมูล : ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี และสถานีตำรวจภูธรบ้านบึง
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