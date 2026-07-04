ลูกหนี้ กยศ.เตรียมใจ! เช็กด่วน 5,600 บริษัท เริ่มหักเงินเดือนส่งใช้หนี้สิ้นเดือนนี้
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เดินหน้าระบบหักเงินเดือนชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง โดยได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังองค์กรนายจ้างรายใหม่กว่า 5,600 แห่ง เพื่อให้ดำเนินการหักเงินเดือนของลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืม และนำส่งเงินชำระหนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป ตามข้อมูลของ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
อย่างไรก็ตาม กยศ. ย้ำว่า ผู้กู้ที่ครบกำหนดชำระหนี้ งวดแรกในวันที่ 5 กรกฎาคม 2569 ยังต้องชำระเงินด้วยตนเองก่อน เนื่องจากการหักเงินเดือนจากนายจ้างจะเริ่มใช้กับการชำระหนี้ใน งวดปีที่ 2 เป็นต้นไป ผู้กู้จึงไม่ควรรอการหักเงินเดือนในงวดแรก เพราะอาจทำให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ได้
สำหรับนายจ้างที่ได้รับหนังสือแจ้ง จะต้องดำเนินการหักเงินเดือนของลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ และนำส่งเงินผ่านระบบ e-PaySLF ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมโยงกับกรมสรรพากร เพื่อให้การชำระหนี้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
กยศ. ยังขอให้ผู้กู้ตรวจสอบสถานะบัญชีเงินกู้ ยอดหนี้ และกำหนดชำระของตนเองอย่างสม่ำเสมอ หากมียอดค้างชำระจากงวดก่อน ควรรีบดำเนินการชำระ เพื่อหลีกเลี่ยงดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อไม่ให้กระทบต่อการดำเนินการหักเงินเดือนในรอบถัดไป
ทั้งนี้ ผู้กู้สามารถตรวจสอบข้อมูลการชำระหนี้และสถานะการหักเงินเดือนได้ผ่านช่องทางของ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และควรติดตามประกาศจากนายจ้างอย่างใกล้ชิด หากอยู่ในกลุ่มบริษัทที่เข้าร่วมระบบหักเงินเดือนในรอบใหม่
#NEWS1 รายงาน