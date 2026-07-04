พายุ "ไมสัก" ขึ้นฝั่งจีนพรุ่งนี้! เช็กด่วน จังหวัดไหนของไทยได้รับผลกระทบ
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือน พายุโซนร้อน "ไมสัก" (MAYSAK) ฉบับที่ 6 โดยระบุว่า พายุมีแนวโน้มเคลื่อนตัวผ่านเกาะไหหลำ และคาดว่าจะขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิง ประเทศจีน ในวันที่ 5 กรกฎาคมนี้ แม้ว่าศูนย์กลางของพายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรง แต่จะส่งผลให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบน และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้หลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่า ช่วงวันที่ 4–6 กรกฎาคม ขอให้ประชาชนในพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งอันดามัน เฝ้าระวังฝนตกหนัก ฝนสะสม และความเสี่ยงจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ลุ่มต่ำ และพื้นที่ริมทางน้ำ
จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี นครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
นอกจากนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ยังเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ขณะที่ประชาชนที่ต้องเดินทางผ่านพื้นที่ภูเขา หรือพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำ ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ส่วนผู้ประกอบการเดินเรือในทะเลอันดามันและอ่าวไทย ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นลมแรง ส่วนเรือเล็กในพื้นที่เสี่ยงควรงดออกจากฝั่งจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ย้ำว่า แม้พายุ "ไมสัก" จะขึ้นฝั่งประเทศจีน แต่ประเทศไทยยังได้รับผลกระทบทางอ้อมจากอิทธิพลของพายุร่วมกับร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง
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