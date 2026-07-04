คนพัทยาเอาจริง! มาตามนัดรวมตัวกันเรียกร้อง "ศิโรตม์" ขอโทษคนพัทยา
ชาวพัทยาจากหลายภาคส่วน ทั้งนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักการเมืองท้องถิ่น ผู้ประกอบการรถสองแถว และภาคประชาชนจำนวนมาก รวมตัวกันที่ลานกิจกรรมสีฟ้า แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ภายใต้กิจกรรม "SAVE PATTAYA" เพื่อแสดงจุดยืนปกป้องชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของเมืองพัทยา หลังเห็นว่าการนำเสนอความคิดเห็นในรายการโทรทัศน์ของ ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ และผู้ดำเนินรายการที่เกี่ยวข้อง ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมใจกันเรียกร้องให้ ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ และผู้ดำเนินรายการ ออกมาขอโทษชาวพัทยา พร้อมแสดงความรับผิดชอบต่อคำกล่าวที่ผู้ชุมนุมเห็นว่า ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของเมือง
ภายในงาน ยังมีการปราศรัยจากบุคคลสำคัญของเมืองพัทยา โดยยืนยันว่า "เมืองพัทยาไม่ใช่เมืองเถื่อน และไม่มีมาเฟีย" พร้อมระบุว่าการเมืองท้องถิ่นของเมืองพัทยาไม่เคยเกิดเหตุรุนแรงในการเลือกตั้งที่ผ่านมา พร้อมเรียกร้องให้สังคมรับฟังข้อเท็จจริง และไม่เหมารวมภาพลักษณ์ของเมืองจากความคิดเห็นหรือข้อมูลเพียงบางด้าน
บรรยากาศการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกตลอดการชุมนุม เพื่อให้การแสดงออกเป็นไปอย่างสงบและอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย
การรวมตัวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนของคนพัทยาที่ต้องการปกป้องชื่อเสียงของเมือง และยืนยันว่าภาพลักษณ์ของพัทยาควรถูกตัดสินจากข้อเท็จจริง มากกว่าการเหมารวมจากความคิดเห็นหรือการนำเสนอเพียงด้านเดียว
#NEWS1 รายงาน
ข้อมูลและภาพ : เพจข่าวเมืองชล