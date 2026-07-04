ซ้ำเติมเก่ง? กบมโน แนะหรือแซะ "โน้ส อุดม" ไล่ไปถอนทุนคืนกับวัดธรรมกาย เพราะบริจาคไปเยอะ
โลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์โพสต์ของ "กบ มโน" อย่างกว้างขวาง หลังออกมาแสดงความคิดเห็นถึง โน้ส อุดม แต้พานิช โดยระบุข้อความว่า
"พรี่โน้ต ถาม รวยไม่ไหวแล้ว จะรวยกี่โมง พรี่โน้ตน่าจะสลิ้งแตก หลังจากถูกลูกน้องโกงหมดตัว เลยมาลงกับรัฐบาล ผมแนะนำพรี่ลองไปถอนทุนคืนจากวัดธรรมกายดู เพราะน่าจะบริจาคไปเยอะอยู่ สวัสดีวันเสาร์"
ข้อความดังกล่าวกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ทันที โดยผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนไม่น้อยมองว่า เป็นการเลือกใช้ถ้อยคำในลักษณะเสียดสีและซ้ำเติมบุคคลที่กำลังเผชิญความเดือดร้อน มากกว่าจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
ก่อนหน้านี้ โน้ส อุดม ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านหลายรายการว่า ชีวิตของตนต้องเริ่มต้นใหม่ หลังได้รับความเสียหายจากการถูกบุคคลที่ไว้วางใจทุจริต จนสูญเสียทรัพย์สินและเงินจำนวนมาก และกำลังพยายามกลับมาสร้างชีวิตและธุรกิจใหม่อีกครั้ง ซึ่งเป็นที่มาของการพูดถึงประเด็นดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมา
นอกจากประเด็นเรื่องความเหมาะสมของการซ้ำเติมแล้ว ยังมีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์บางส่วนตั้งข้อสังเกตว่า การแสดงความคิดเห็นของ "กบ มโน" อาจสอดคล้องกับจุดยืนทางการเมืองที่เจ้าตัวเคยแสดงออกอย่างเปิดเผยในช่วงที่ผ่านมา ทั้งการสนับสนุนรัฐบาล และการวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายการเมืองที่มีจุดยืนตรงข้ามอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เกิดคำถามว่า การแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ เป็นเพียงความเห็นส่วนบุคคล หรือได้รับอิทธิพลจากจุดยืนทางการเมืองที่เจ้าตัวยืนอยู่ อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อสังเกตและความคิดเห็นของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ และยังไม่มีคำชี้แจงจาก "กบ มโน" ต่อข้อวิจารณ์ในส่วนนี้
จนถึงขณะนี้ โน้ส อุดม ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นหรือตอบโต้ต่อโพสต์ดังกล่าว
เพราะท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่สังคมคาดหวังจากมนุษย์ ไม่ใช่การเหยียบย่ำคนที่กำลังล้ม แต่คือการมีสามัญสำนึก มีความเมตตา และรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น วันนี้คนที่กำลังเผชิญความยากลำบากอาจเป็นคนอื่น แต่ไม่มีใครรับประกันได้ว่า วันหนึ่งผู้ที่กำลังซ้ำเติมผู้อื่น จะไม่เป็นฝ่ายต้องเผชิญชะตากรรมเดียวกัน การไม่ทับถมคนที่กำลังล้ม อาจเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นมนุษย์ได้ดีที่สุด
#NEWS1 รายงาน