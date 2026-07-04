พัทยาอ่วม! ฝนถล่มตั้งแต่กลางดึก ถึงเวลานี้
พัทยาเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายพื้นที่ในเมืองพัทยาเกิดน้ำท่วมขังเป็นวงกว้าง และยังมีหลายจุดที่ระดับน้ำสูงต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเช้าวันนี้ ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน โดยเฉพาะรถยนต์ขนาดเล็กที่หลายคันไม่สามารถผ่านเส้นทางได้ และบางส่วนเกิดเครื่องยนต์ดับกลางน้ำ
The Pattaya News รายงานว่า พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีหลายจุด ทั้งบริเวณถนนสุขุมวิท ถนนพัทยาสาย 3 ถนนพัทยาใต้ รวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำหลายแห่ง เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมเร่งระบายน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบ
ขณะเดียวกัน ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในพื้นที่ต่างโพสต์ภาพและคลิปสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นสภาพน้ำท่วมบนถนนหลายสาย การจราจรติดขัด รถติดสะสมเป็นระยะทางยาว และมีรถหลายคันจอดรอระดับน้ำลดก่อนเดินทางต่อ
ด้าน กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า พื้นที่จังหวัดชลบุรียังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่ง จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด และหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือกระแสน้ำไหลเชี่ยวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
#NEWS1 รายงาน