โกงสอบท้องถิ่น? สถ.พบคะแนนไม่ตรงข้อมูลต้นฉบับ เร่งตรวจผู้บรรจุ 15,520 ราย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เปิดเผยผลการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น กรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2568 โดยพบข้อพิรุธสำคัญว่า คะแนนในไฟล์ภาพกระดาษคำตอบไม่ตรงกับคะแนนในไฟล์ประมวลผลที่ใช้ประกาศผลสอบ จนคณะกรรมการสืบสวนเห็นว่า มีมูลเหตุอันควรเชื่อได้ว่า อาจมีการแก้ไขคะแนนในขั้นตอนการประมวลผล
รายงานยังระบุว่า การตรวจสอบพบความผิดปกติหลายประการ ทั้งการใช้แฟลชไดรฟ์สำหรับส่งมอบผลสอบที่ไม่ใช่ชุดต้นฉบับ การมีประวัติการเข้าใช้งานไฟล์จำนวนมาก รวมถึงการตรวจทานไฟล์ผลสอบหลายครั้งทั้งก่อนและหลังประกาศผล ทำให้ต้องขยายผลสอบสวนเพื่อหาว่าความผิดปกติดังกล่าวเกิดขึ้นในขั้นตอนใด และมีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้าง
เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคน ประธานกรรมการกลางการสอบแข่งขันฯ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของผลคะแนน ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการแล้ว จำนวน 15,520 ราย โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน ระหว่างวันที่ 4–6 กรกฎาคม 2569
ทั้งนี้ การตรวจสอบผู้ที่ได้รับการบรรจุแล้ว ไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต แต่เป็นการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าผลคะแนนของผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นไปอย่างถูกต้อง หากพบว่าบุคคลใดได้รับประโยชน์จากการแก้ไขคะแนนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต จะดำเนินการเพิกถอนผลสอบ รวมถึงดำเนินการทางวินัย ทางแพ่ง และทางอาญาตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
คดีทุจริตสอบท้องถิ่นครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในคดีที่สังคมจับตามองมากที่สุด เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของระบบการสอบแข่งขันภาครัฐ และผู้ที่สอบผ่านด้วยความรู้ความสามารถอย่างสุจริต
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