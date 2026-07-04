พี่ทิตโวยโซเชียล! เคยเตือนแล้วเรื่องผู้เยาว์ขับรถ แต่ถูกถล่มจนต้องลบคลิป
พี่ทิต อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ออกมาเปิดใจถึงกระแสที่มีผู้ใช้โซเชียลจำนวนมากส่งข้อความเข้ามา ขอให้แสดงความคิดเห็นกรณีผู้เยาว์ขับรถจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง โดยระบุว่า ตนเองไม่ค่อยอยากทำคลิปในประเด็นนี้ เพราะเคยออกมารณรงค์เตือนเรื่อง ผู้เยาว์ขับขี่ยานพาหนะก่อนวัยอันควร มาแล้ว แต่กลับถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก จนสุดท้ายต้องลบคลิปดังกล่าว
พี่ทิตเล่าว่า ในช่วงที่ผ่านมา สังคมออนไลน์เคยชื่นชมผู้เยาว์ที่สามารถขับรถประเภทต่าง ๆ ได้ โดยมองว่าเป็นความสามารถพิเศษและเป็นการช่วยเหลือครอบครัว แต่เมื่อครั้งนั้นตนออกมาเตือนว่า ผู้เยาว์ยังอยู่ในช่วงวัยที่พัฒนาการด้านการตัดสินใจและการควบคุมอารมณ์ยังไม่สมบูรณ์ การให้ขับขี่ยานพาหนะอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ กลับถูกโจมตีอย่างรุนแรง มีทั้งกล่าวหาว่าอิจฉาผู้เยาว์ และไม่เข้าใจวิถีชีวิตของครอบครัวในต่างจังหวัด
เจ้าตัวยังยกประสบการณ์ของตนเองมาเล่าว่า สามารถขับรถได้ตั้งแต่อายุยังน้อย ไม่ใช่เพราะเป็นพรสวรรค์ แต่เกิดจากความชอบและการเฝ้าสังเกตผู้ใหญ่ขับรถอยู่เป็นประจำ จนเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมยอมรับว่า ในช่วงวัยนั้นตนเองก็เคยประสบอุบัติเหตุจากการขับรถหลายครั้ง จึงเข้าใจดีว่าการที่ผู้เยาว์ขับรถได้ ไม่ได้หมายความว่าจะมีวุฒิภาวะเพียงพอสำหรับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
พี่ทิตตั้งข้อสังเกตว่า วันนี้เมื่อเกิดเหตุสลดขึ้น หลายคนกลับเรียกร้องให้ตนออกมาพูดเตือนเรื่องเดิม ทั้งที่ในอดีตกลับเป็นกลุ่มคนที่วิจารณ์และไม่เห็นด้วยกับการรณรงค์ของตน พร้อมฝากถึงผู้ปกครองและสังคมว่า ไม่ควรสนับสนุนหรือผลักดันให้ผู้เยาว์ขับขี่ยานพาหนะก่อนถึงวัยที่กฎหมายกำหนด แม้จะมีความสามารถหรือมีความจำเป็นในการช่วยเหลือครอบครัวก็ตาม เพราะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้อื่นบนท้องถนน
ประเด็นดังกล่าวยังจุดกระแสถกเถียงในโลกออนไลน์อีกครั้ง ถึงบทบาทของครอบครัวและสังคมในการปลูกฝังวินัยด้านความปลอดภัยทางถนน และการสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการปล่อยให้ผู้เยาว์ขับขี่ยานพาหนะก่อนวัยอันควร
#NEWS1 รายงาน