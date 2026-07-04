ฮาอย่างสุภาพ! หลวงตาสั่งฟันปลอมออนไลน์ ลองใส่ครั้งแรกยิ้มไม่หุบ
กลายเป็นคลิปสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ใช้งานโซเชียล เมื่อมีการเผยแพร่ภาพของหลวงตารูปหนึ่งที่ตัดสินใจสั่งฟันปลอมผ่านช่องทางออนไลน์ หวังนำมาใช้ทดแทนฟันปลอมชุดเดิมที่ใช้งานอยู่
แต่เมื่อหลวงตาลองสวมใส่เป็นครั้งแรก กลับพบว่าฟันปลอมมีขนาดไม่พอดีกับช่องปาก ทำให้ฟันดูใหญ่และล้นออกมาจากริมฝีปาก จนหลวงตายิ้มไม่หุบ กลายเป็นภาพชวนอมยิ้มที่สร้างเสียงหัวเราะอย่างเป็นกันเองให้กับผู้ที่ได้ชม
คลิปดังกล่าวถูกแชร์ต่อในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว โดยชาวเน็ตส่วนใหญ่เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยความเอ็นดู พร้อมแนะนำว่าฟันปลอมเป็นอุปกรณ์ที่ควรได้รับการวัดขนาดและปรับแต่งโดยทันตแพทย์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพช่องปากของแต่ละบุคคล เพราะฟันปลอมที่สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์อาจมีขนาดหรือรูปทรงไม่ตรงกับผู้ใช้งาน
หลายคนยังมองว่า แม้คลิปนี้จะสร้างเสียงหัวเราะ แต่ก็เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่กำลังคิดจะสั่งซื้ออุปกรณ์ด้านทันตกรรมผ่านออนไลน์ โดยเฉพาะฟันปลอม ซึ่งหากไม่ได้รับการตรวจและปรับแต่งอย่างเหมาะสม อาจไม่สามารถใช้งานได้จริง หรือก่อให้เกิดความไม่สบายในการสวมใส่
แม้ผลลัพธ์จะไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจ แต่รอยยิ้มและอารมณ์ขันของหลวงตา ก็ทำให้คลิปนี้กลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักที่สร้างความสุขให้กับผู้คนบนโลกออนไลน์ พร้อมย้ำว่า บางครั้งความผิดพลาดเล็ก ๆ ก็สามารถเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มได้
#NEWS1 รายงาน