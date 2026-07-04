ปีเตอร์เปิดใจ! "น.ช.ตั้ม" เคยเป็นคนดี ผมแค่มาพูดความจริงบนศาล อย่าบีบให้ต้องเปิดโปง
ปีเตอร์ หนึ่งในพยานที่เกี่ยวข้องกับคดีซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของสังคม เปิดใจถึงความสัมพันธ์กับ "น.ช.ตั้ม" โดยยืนยันว่า ในอดีตเคยมองว่าเป็นรุ่นพี่ที่ดี และเคยช่วยเหลือกันมาโดยตลอด แต่เห็นว่าพฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนไปหลังจากรู้จักกับ "พี่อ้อย"
ปีเตอร์กล่าวว่า ตนไม่มีความแค้นส่วนตัวกับ น.ช.ตั้ม และสิ่งที่ทำมาตลอดเป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพยาน โดยนำข้อเท็จจริงที่ตนทราบไปให้การต่อศาลเท่านั้น ส่วนผลคดีจะเป็นอย่างไร เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่จะเป็นผู้วินิจฉัย
เจ้าตัวยอมรับว่า ก่อนหน้านี้เลือกที่จะเงียบมาตลอด แต่เมื่อเห็นว่าตนเองถูกกล่าวหาและได้รับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต จึงตัดสินใจออกมาพูดเพื่อปกป้องความบริสุทธิ์ของตนเอง พร้อมย้ำว่า หลังจากได้พูดความจริงแล้วก็รู้สึกสบายใจ
ปีเตอร์ยังฝากถึง น.ช.ตั้ม ว่า ไม่ได้โกรธหรือแค้น และยังคงให้ความเคารพเหมือนเดิม เพียงแต่ไม่ต้องการให้มีการกล่าวหาหรือพาดพิงพวกตนอีก เพราะส่งผลกระทบต่อการทำมาหากินและการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ ปีเตอร์ยังระบุว่า ตนมีความมั่นใจในความบริสุทธิ์ใจของตัวเอง และเชื่อว่าสามารถชี้แจงต่อทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นศาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีหลักฐานรองรับข้อเท็จจริงที่พร้อมอธิบายได้ หากเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ
อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวย้ำว่า ยังไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลหรือหลักฐานทั้งหมดต่อสาธารณะ พร้อมส่งสัญญาณไปถึง น.ช.ตั้ม ว่า "อย่าผลักผมไปอยู่ในจุดที่ผมต้องออกมาพูด" พร้อมยืนยันว่า ตนไม่ได้กลัวการถูกฟ้องร้องอีกต่อไป เพราะมองว่าสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ถือเป็นเรื่องหนักที่สุดแล้ว
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม โดยข้อกล่าวหาและคำชี้แจงของแต่ละฝ่ายยังต้องได้รับการพิสูจน์ตามพยานหลักฐานและคำวินิจฉัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
#NEWS1 รายงาน