อกอีแป้นจะแตก! เทศบาลจัดให้ ของเล่นระดับเทพ ชุดนี้ที่สุพรรณแค่ 1.2 ล้าน
เพจ ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน เผยแพร่ข้อมูลตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดซื้อ เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสแตนเลส ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยระบุว่าเป็นรายการจัดซื้อเมื่อเดือนพฤษภาคม 2569 ในวงเงิน 1,198,000 บาท หรือเกือบ 1.2 ล้านบาท จนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์
จากข้อมูลที่เผยแพร่ ระบุว่า รายการดังกล่าวเป็น เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 1,100 x 650 x 550 เซนติเมตร ซึ่งมีราคาจัดซื้อ 1,198,000 บาท ทำให้เกิดคำถามจากประชาชนถึงความเหมาะสมของราคา ความคุ้มค่า และรายละเอียดของคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ที่ได้รับ
หลังข้อมูลถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าราคาสูงเมื่อเทียบกับเครื่องเล่นสนามทั่วไป ขณะที่อีกส่วนมองว่า หากเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตจากสแตนเลสทั้งชุด มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ใช้วัสดุเกรดพิเศษ และติดตั้งพร้อมฐานรากอย่างครบถ้วน ก็อาจมีต้นทุนสูงกว่าปกติ จึงควรพิจารณารายละเอียดในเอกสารจัดซื้อประกอบ
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันว่าการจัดซื้อดังกล่าวมีความผิดปกติ หรือมีการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยประเด็นที่ถูกตั้งคำถามส่วนใหญ่เป็นเรื่อง ความคุ้มค่า ความเหมาะสมของราคากลาง และความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถชี้แจงรายละเอียดต่อสาธารณชนได้
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นการเปิดเผยของเพจ ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ซึ่งนำข้อมูลจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมาเผยแพร่ และยังไม่มีคำชี้แจงจากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเกี่ยวกับประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกตดังกล่าว
#NEWS1 รายงาน