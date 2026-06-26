# นายกเทศบาลปลายบาง ก็ตกใจเหมือนนายกอนุทิน! สั่งสอบ 2 พนักงาน ปมเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่น
คดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นยังคงขยายวงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดชื่อของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปลายบาง จังหวัดนนทบุรี ถูกเชื่อมโยงกับการสืบสวนของตำรวจ ป.ป.ป. ส่งผลให้ผู้บริหารเทศบาลต้องเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในหน่วยงาน
นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปลายบาง เปิดเผยว่า รู้สึกตกใจทันทีเมื่อทราบข่าวว่ามีพนักงานของเทศบาล 2 ราย ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่น พร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองเพิ่งย้ายมาปฏิบัติราชการที่เทศบาลเมื่อประมาณ 4–5 ปีที่ผ่านมา และจากการทำงานที่ผ่านมาไม่เคยพบพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
สำหรับกรณีของ จ่าสิบตรี ดร. พ. ซึ่งมีชื่อปรากฏในกระแสข่าว นายกเทศมนตรีเมืองปลายบาง ระบุว่า เคยปฏิบัติราชการที่เทศบาลเมืองปลายบางในตำแหน่งนายช่าง ก่อนย้ายไปดำรงตำแหน่งที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี โดยยืนยันว่าไม่ได้มีความสนิทสนมเป็นการส่วนตัว และไม่เคยรับรู้ข้อมูลใดที่บ่งชี้ถึงความเชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตดังกล่าว
นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า แม้ผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่รัฐยังไม่สิ้นสุด แต่เทศบาลจะไม่เพิกเฉยต่อข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้น โดยได้เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพนักงานทั้งสองราย ก่อนเสนอผลการตรวจสอบให้จังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบราชการต่อไป
ทั้งนี้ มีรายงานว่าพนักงานทั้งสองคนได้ยื่นใบลาพักงานชั่วคราวภายหลังตกเป็นข่าว ขณะที่การสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อขยายผลไปยังผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นในภาพรวม
อ้างอิง : ข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปลายบาง และการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าว
NEWS1 รายงาน