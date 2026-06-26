# ไปภูเก็ตถึงกับอุทาน นึกว่าอยู่ย่างกุ้ง!
บรรยากาศบริเวณย่านตลาดดาวน์ทาวน์ใจกลางเมืองภูเก็ต ซึ่งถือเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ของชาวเมียนมา กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง หลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและกวดขันการทำงานของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ส่งผลให้ร้านค้าหลายแห่งปิดกิจการชั่วคราว ขณะที่แรงงานต่างด้าวบางส่วนหลบหนีออกจากพื้นที่ และมีผู้ถูกจับกุมจำนวนหนึ่ง
ชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่า ย่านดังกล่าวมีทั้งร้านอาหาร ร้านค้าทั่วไป แผงค้าภายในตลาดสด รวมถึงหอพักและห้องเช่าที่มีชาวเมียนมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยบางกิจการมีชาวเมียนมาเป็นเจ้าของธุรกิจเอง จ้างแรงงานชาวเมียนมาด้วยกัน และมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมา จนเกิดเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในกลุ่มของตนเอง
แหล่งข่าวในพื้นที่ยอมรับว่า หากมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและตรวจสอบเชิงลึก อาจพบการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายในหลายส่วน รวมถึงการถือครองหรือดำเนินธุรกิจผ่านกลุ่มทุนที่เกี่ยวข้องกับชาวเมียนมา อย่างไรก็ตาม ตลอดช่วงที่ผ่านมา คนในพื้นที่และแรงงานต่างด้าวจำนวนมากยังสามารถใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติ
ภายหลังการเข้าตรวจของเจ้าหน้าที่เมื่อวันก่อน บรรยากาศในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด หลายร้านเลือกปิดกิจการชั่วคราว ขณะที่แรงงานต่างด้าวบางส่วนหลีกเลี่ยงการปรากฏตัว เนื่องจากกังวลต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ซึ่งยังคงเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่กระทำผิดอย่างต่อเนื่อง
เครดิตข้อมูล : ภูเก็ตไทม์
NEWS1 รายงาน