# เกิดอะไรขึ้น! กองทัพไทย-เขมร แถลงพร้อมกันงดถ่ายภาพ-วิดีโอ การเคลื่อนย้ายทางทหาร
ท่ามกลางสถานการณ์ด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชาที่ยังคงถูกจับตาอย่างใกล้ชิด ล่าสุดทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาได้ออกประกาศขอความร่วมมือประชาชนในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน งดถ่ายภาพ บันทึกวิดีโอ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหาร เพื่อป้องกันผลกระทบต่อภารกิจด้านความมั่นคงของแต่ละประเทศ
ฝ่ายไทย โดยกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ขอความร่วมมือประชาชนงดถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอการเคลื่อนย้ายกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะทางทหารบนเส้นทางสาธารณะ โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายจากจังหวัดปราจีนบุรีไปยังจังหวัดลพบุรี พร้อมขอให้งดเผยแพร่ภาพหรือข้อมูลที่อาจกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของกองทัพ
ขณะเดียวกัน สื่อสายทหารของกัมพูชาได้เผยแพร่ประกาศห้ามประชาชนถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ฐานทัพ สถานที่เก็บอาวุธ และการเคลื่อนกำลังของกองทัพกัมพูชา รวมถึงห้ามเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยระบุว่าอาจกระทบต่อความปลอดภัยของกำลังพลและความมั่นคงของประเทศ พร้อมเตือนว่าผู้ฝ่าฝืนอาจถูกดำเนินคดีและมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 5 ปี ตามกฎหมายของกัมพูชา
การประกาศของทั้งสองประเทศในช่วงเวลาเดียวกัน ทำให้มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางทหารได้รับความสนใจจากสังคมอย่างกว้างขวาง ขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคงยังขอความร่วมมือประชาชนใช้ความระมัดระวังในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่
เครดิตข้อมูล : เพจ Army Military Force – สำรอง
NEWS1 รายงาน