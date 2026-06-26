# ไทกรย้อนปมโกงสอบท้องถิ่น ชี้ยุค "พ่ออนุทิน" คือจุดเริ่มต้น
ประเด็นการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นยังคงเป็นที่สนใจของสังคมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด นายไทกร พลสุวรรณ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว NEWS1 โดยอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าวซึ่งเป็นข้าราชการในกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า หากจะทำความเข้าใจปัญหาการทุจริตสอบในปัจจุบัน จำเป็นต้องย้อนกลับไปศึกษาคดีทุจริตการสอบเมื่อปี 2552 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของปัญหาที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ
นายไทกรกล่าวว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นบิดาของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบัน โดยเป็นช่วงเวลาที่เกิดคดีทุจริตการสอบของกระทรวงมหาดไทย อย่างไรก็ตาม เขาย้ำว่า จากแนวทางการสอบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพยานหลักฐานที่นำเข้าสู่การพิจารณาของศาล ไม่ปรากฏว่ามีการเชื่อมโยงหรือเอาผิดรัฐมนตรีในขณะนั้น โดยผู้ที่ถูกดำเนินคดีเป็นเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดสอบ
นายไทกรระบุอีกว่า คดีดังกล่าวนำไปสู่การดำเนินคดีกับอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคลและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดสอบ ซึ่งต่อมาศาลมีคำพิพากษาลงโทษตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนคดี
พร้อมกันนี้ นายไทกรเปิดเผยว่า แหล่งข่าวในกระทรวงมหาดไทยยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของบุคคลที่ถูกเรียกว่า "คุณเน" รวมถึงประเด็นการสอบและเครือข่ายทางการเมืองบางส่วน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวยังเป็นเพียงคำกล่าวอ้างจากแหล่งข่าวและผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่ถูกพาดพิง
นายไทกรเห็นว่า การตรวจสอบข้อร้องเรียนในปัจจุบันควรดำเนินไปอย่างตรงไปตรงมา โดยใช้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเป็นหลัก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบการสอบของภาครัฐ และหากพบการกระทำผิดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
NEWS1 รายงาน