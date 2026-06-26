# สะเทือนทั้งมท.! ผลโกงสอบปี 52 อธิบดีและผู้เกี่ยวข้องถูกตัดสินไปแล้วแบบนี้
ประเด็นการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นยังคงเป็นที่จับตาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีการหยิบยกคดีทุจริตการสอบเข้าโรงเรียนนายอำเภอเมื่อปี 2552 มาเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนให้เห็นผลทางกฎหมายของการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในการสอบ หากสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้
ข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ระบุว่า ในการสอบเข้าโรงเรียนนายอำเภอเมื่อปี 2552 ซึ่งใช้ข้อสอบแบบอัตนัย ได้เกิดข้อสงสัยหลังผู้เข้าสอบที่มีผลการทำข้อสอบดีจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดเลือก ขณะที่ผู้สอบผ่านบางรายถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองในขณะนั้น จนนำไปสู่การร้องเรียนและการตรวจสอบกระดาษคำตอบ
จากการตรวจสอบพบข้อพิรุธในกระดาษคำตอบของผู้สอบผ่านบางส่วน ทั้งกรณีที่คำตอบไม่สมบูรณ์ กระดาษคำตอบว่าง หรือเนื้อหาไม่สอดคล้องกับคำถาม ก่อนจะมีการกล่าวอ้างว่ามีการเรียกผู้เข้าสอบบางรายกลับมาเขียนคำตอบใหม่ภายหลังการสอบ ซึ่งต่อมา ป.ป.ช. ได้นำพยานหลักฐานเข้าสู่กระบวนการไต่สวน โดยพบว่ากระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบหลายรายมีรูปแบบการเขียน เนื้อหา และลักษณะการเว้นวรรคที่คล้ายคลึงกันอย่างมีนัยสำคัญ จนถูกใช้เป็นหนึ่งในพยานหลักฐานประกอบการดำเนินคดี
คดีดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และศาลมีคำพิพากษาลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องหลายราย รวมถึงอดีตอธิบดีกรมการปกครองและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบ ตามพยานหลักฐานที่ศาลรับฟังในคดี ซึ่งถูกยกเป็นตัวอย่างของผลทางกฎหมายจากการทุจริตในการสอบของหน่วยงานภาครัฐ
ประเด็นดังกล่าวถูกนำกลับมาพูดถึงอีกครั้ง ท่ามกลางกระแสตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบข้าราชการท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยหลายฝ่ายมองว่าหากพบพยานหลักฐานที่ชัดเจน กระบวนการยุติธรรมก็สามารถดำเนินการกับผู้กระทำผิดได้เช่นเดียวกับคดีในอดีต
NEWS1 รายงาน