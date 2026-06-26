# รัฐบาลไทยทำอะไรอยู่? รัสเซียประกาศหนุนกัมพูชาเสริมศักยภาพกองทัพแล้ว
รัสเซียประกาศเดินหน้าสนับสนุนกัมพูชาในการเสริมสร้างศักยภาพทางทหาร พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการศึกษา ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชาที่หลายฝ่ายกำลังจับตา
นายแอนโตลี โบโรวิค เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกัมพูชา ให้สัมภาษณ์ว่า กัมพูชาเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนด้านกลาโหมที่สำคัญของรัสเซียมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่ช่วงการฟื้นฟูกองทัพกัมพูชาภายหลังการล่มสลายของระบอบเขมรแดง พร้อมยืนยันว่า รัสเซียไม่เคยระงับความร่วมมือด้านกลาโหมกับกัมพูชา และยังคงประเมินความต้องการของกองทัพกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาแนวทางสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถทางทหารและการปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา โดยทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างหารือความร่วมมือในระยะต่อไป
คำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับทิศทางความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่มีความใกล้ชิดมากขึ้นในปี 2569 ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 70 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต โดยก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต และประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ได้พบหารือกันระหว่างการประชุมที่เมืองคาซาน และยืนยันร่วมกันว่าจะยกระดับความร่วมมือในหลายด้าน ทั้งเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การศึกษา และการแลกเปลี่ยนด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
เอกอัครราชทูตรัสเซียยังกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชาว่า รัสเซียติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และหวังให้ทั้งสองประเทศแก้ไขข้อพิพาทผ่านการเจรจาโดยสันติ ภายใต้กรอบความร่วมมือของอาเซียน พร้อมระบุว่า ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นยังไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนรัสเซียในกัมพูชา
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่กัมพูชาเดินหน้าขยายความร่วมมือกับประเทศมหาอำนาจหลายประเทศ ทั้งจีนและรัสเซีย ขณะที่ไทยยังคงติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงและใช้กลไกการทูตในการบริหารความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
ทั้งนี้ การประกาศความพร้อมสนับสนุนด้านกลาโหมของรัสเซียเป็นถ้อยแถลงจากฝ่ายรัสเซีย และยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ความช่วยเหลือทางทหาร หรือข้อตกลงด้านยุทโธปกรณ์เพิ่มเติมในเวลานี้
NEWS1 รายงาน