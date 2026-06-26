มศว.ออกแถลงการณ์แจงปมโกงสอบท้องถิ่น ยืนยันตั้งกรรมการตรวจสอบ แต่ชาวเน็ตยังตั้งคำถาม

# มศว.ไม่ทน ออกมาโต้ปมโกงสอบท้องถิ่น แต่ชาวเน็ตบอกยังไม่เคลียร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีที่มีข้อมูลเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเชื่อมโยงกับภารกิจของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคม
แถลงการณ์ระบุว่า มหาวิทยาลัยรับทราบข้อกังวลที่เกิดขึ้น และอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว รอบด้าน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
นอกจากนี้ มศว. ระบุว่าจะเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมาย เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจน โปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน โดยย้ำว่าการดำเนินการทั้งหมดจะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม และภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
มหาวิทยาลัยยังยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบ ยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการ และคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ พร้อมระบุว่าจะรายงานความคืบหน้าของการตรวจสอบให้สาธารณชนรับทราบต่อไป
อย่างไรก็ตาม แม้มหาวิทยาลัยจะออกแถลงการณ์ชี้แจงแล้ว แต่ในโลกออนไลน์ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนจำนวนหนึ่ง โดยมองว่าแถลงการณ์ดังกล่าวยังเป็นเพียงการยืนยันว่าจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และยังไม่ได้ชี้แจงข้อสงสัยในประเด็นสำคัญที่สังคมกำลังตั้งคำถาม ทำให้เกิดกระแสเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยเร่งเปิดเผยข้อเท็จจริงและผลการตรวจสอบอย่างโปร่งใสโดยเร็ว
ทั้งนี้ การตรวจสอบข้อเท็จจริงยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ และยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ปรากฏในขณะนี้
NEWS1 รายงาน