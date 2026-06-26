พีระพันธุ์ตั้งคำถาม 3 การไฟฟ้ากำไรปีละ 5 หมื่นล้าน ทำไมไม่นำมาช่วยลดภาระค่าไฟประชาชน

# พีระพันธุ์ ฟาด 3 การไฟฟ้า กำไร 5 หมื่นล้านต่อปี ทำไมไม่เอามาจ่ายไฟทาง!
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แสดงความคิดเห็นถึงโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศไทย โดยตั้งคำถามว่า ในเมื่อรัฐวิสาหกิจด้านไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง มีกำไรรวมกันเฉลี่ยปีละประมาณ 50,000 ล้านบาท เหตุใดจึงไม่นำกำไรส่วนดังกล่าวมาช่วยรับภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะ แทนการผลักภาระให้ประชาชนเป็นผู้จ่าย
นายพีระพันธุ์อธิบายว่า ค่าไฟฟ้าที่ประชาชนจ่ายในปัจจุบันประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ค่าไฟฟ้าฐาน และ ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ผลิตไฟฟ้า แต่ไม่สามารถจำหน่ายให้ประชาชนได้โดยตรง ต้องขายต่อให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อนำไปจำหน่ายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าอีกทอดหนึ่ง
เขาระบุว่า การไฟฟ้าทั้งสองแห่งต้องนำต้นทุนต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะ เช่น ไฟส่องสว่างตามถนน มารวมอยู่ในต้นทุนค่าไฟ ก่อนเรียกเก็บจากประชาชน พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อแต่ละหน่วยงานมีผลกำไรจากการดำเนินงานอยู่แล้ว ก็ควรนำกำไรส่วนหนึ่งมาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว แทนการผลักภาระมายังประชาชนทั้งหมด
นายพีระพันธุ์ยังกล่าวว่า โครงสร้างของกิจการไฟฟ้าไทยเกิดจากกฎหมายที่แยกการดำเนินงานของ กฟผ. กฟน. และ กฟภ. ออกจากกัน หากต้องการรวมให้เป็นหน่วยงานเดียว จำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งไม่ใช่อำนาจของกระทรวงพลังงานเพียงหน่วยงานเดียว แต่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่นด้วย
นอกจากนี้ ยังเสนอว่า เงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ซึ่งได้รับเงินสมทบจากผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเอกชน อาจถูกนำมาใช้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าของประชาชนได้เช่นกัน พร้อมย้ำว่าการแก้ปัญหาค่าไฟจำเป็นต้องปรับโครงสร้างทั้งระบบ ไม่ใช่เพียงการปรับอัตราค่าไฟในระยะสั้น
อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอทั้งหมดเป็นความเห็นและแนวทางที่นายพีระพันธุ์นำเสนอ ซึ่งการดำเนินการจะต้องอาศัยการพิจารณาทางกฎหมาย การปรับโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐบาลต่อไป
NEWS1 รายงาน