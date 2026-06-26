สงสารเจ้าของอู่ โดนมุกเดิมๆ เบิกล่วงหน้า งานยังไม่จบ ผู้รับเหมาเผ่นแน่บ
เจ้าของเพจ “อู่แง้เจริญการช่าง บริการซ่อมบำรุง รถยนต์ทุกชนิด” ออกมาโพสต์คลิปเล่าประสบการณ์ที่เจ้าตัวระบุว่า ถูกผู้รับเหมาทิ้งงาน ทั้งที่มีการเบิกเงินล่วงหน้าไปแล้วเป็นจำนวนหนึ่ง แต่โครงการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ
ภายในคลิป เจ้าของอู่พาเดินสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมระบุว่า เมื่อเดินทางกลับจากจังหวัดชุมพรเพียง 1 วัน ก็พบว่าแคมป์คนงานถูกเก็บของออกไปจนหมด ไม่มีผู้รับเหมาหรือคนงานเหลืออยู่ในพื้นที่ ทั้งที่ยังมีงานอีกหลายส่วนที่ยังทำไม่เสร็จ
เจ้าของอู่กล่าวว่า งานหลายรายการยังค้างอยู่ ไม่ว่าจะเป็นงานห้องพัก ห้องน้ำ ประตูไฟฟ้า รั้วหน้าอู่ รวมถึงงานเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ขณะที่วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์บางส่วนยังวางอยู่ภายในพื้นที่ โดยระบุว่าจะต้องหาผู้รับเหมารายใหม่เข้ามาดำเนินงานต่อ และอาจต้องรื้อบางส่วนที่มองว่าไม่ได้มาตรฐานเพื่อก่อสร้างใหม่
นอกจากนี้ เจ้าตัวยังระบุว่าจะเข้าแจ้งความและลงบันทึกประจำวัน เนื่องจากเห็นว่ามีการเบิกเงินเกินกว่าความคืบหน้าของงาน พร้อมเตือนผู้ประกอบการรายอื่นให้เพิ่มความรอบคอบในการว่าจ้างผู้รับเหมา โดยเฉพาะการจ่ายเงินล่วงหน้า หากยังไม่มีการส่งมอบงานตามงวดที่ตกลงกัน
อย่างไรก็ตาม เรื่องราวดังกล่าวเป็นข้อมูลจากการเปิดเผยของเจ้าของอู่เพียงฝ่ายเดียว ขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงจากผู้รับเหมาที่ถูกกล่าวถึง และข้อเท็จจริงอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายและการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
NEWS1 รายงาน