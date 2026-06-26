ด่วน! ทนายอั๋น “แฉ” โกงสอบท้องถิ่นที่บุรีรัมย์ก็มี ลามเกือบทั่วอีสาน
ทนายอั๋น ออกมาเปิดเผยข้อมูลชุดใหม่เกี่ยวกับข้อกล่าวหาการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น โดยอ้างว่าเครือข่ายการทุจริตไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่ แต่พบข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงจังหวัดบุรีรัมย์ และอาจขยายวงกว้างไปยังหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทนายอั๋นระบุว่า จากข้อมูลที่อยู่ในมือ ปัจจุบันเฉพาะในอำเภอเดียวของจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ทำหน้าที่เป็น “เอเยนต์” อย่างน้อย 3 คน ขณะที่ทั้งจังหวัดเชื่อว่าอาจมีอยู่หลายสิบคน โดยบุคคลเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนจะผันตัวมาเป็นตัวกลางประสานผู้เข้าสอบ
นอกจากนี้ ยังอ้างว่าตลอดกว่า 10 ปีที่ผ่านมา มีบุคคลสำคัญ 2 รายในจังหวัดบุรีรัมย์ทำหน้าที่เป็นแกนหลักของเครือข่าย ประกอบด้วย นายก อบต.หญิงรายหนึ่ง และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหญิงอีกราย ซึ่งเตรียมนำข้อมูลเชิงลึกมาเปิดเผยเพิ่มเติม
ทนายอั๋นยังตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงของหลายเหตุการณ์ ทั้งการจัดพิมพ์เอกสารการเลือกตั้ง การพิมพ์ข้อสอบ การเผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมถึงการสอบท้องถิ่น โดยอ้างว่ามีบุคคลกลุ่มเดียวกันเข้าไปเกี่ยวข้องหลายกรณี พร้อมพาดพิงถึงผู้บริหารระดับสูงของกรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในอดีต ว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดสอบ ซึ่งเป็นข้อกล่าวอ้างที่ควรได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงเครือข่ายดังกล่าวกับกรณีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยอ้างว่ามีการใช้สถานที่เดียวกันและบุคคลในเครือข่ายเดียวกันในการดำเนินการ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่ากลไกที่ถูกกล่าวหาอาจถูกนำมาใช้ทั้งในการเลือกตั้งและการสอบบรรจุบุคลากรท้องถิ่น
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดข้างต้นเป็น ข้อกล่าวอ้างของทนายอั๋น ซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่ถูกพาดพิง และยังไม่มีคำชี้แจงจากผู้ที่เกี่ยวข้องต่อข้อกล่าวหาดังกล่าวในขณะนี้
NEWS1 รายงาน