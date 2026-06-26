ตั้มคงโล่งใจ? เช้านี้เจ๊อ้อยตอบปมตั้มโพสต์อ้อนแล้ว สั้นๆ "ขยะแขยง"
News1 รายงาน
จากกรณีที่ทนายตั้มโพสต์ข้อความถึง "เจ๊อ้อย" ผ่านเฟซบุ๊ก ซึ่งถูกจับตาและวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการพยายามสื่อสารหรือแสดงความรู้สึกถึงคู่กรณี จนกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ ล่าสุด อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ได้โพสต์ข้อความเปิดเผยความเคลื่อนไหวล่าสุดของเรื่องนี้
อ.ปานเทพ ระบุว่า เช้าวันนี้ "เจ๊อ้อย" ได้โทรศัพท์หาทนายปุย หลังจากอ่านโพสต์ของทนายตั้มแล้ว พร้อมกล่าวถึงโพสต์ดังกล่าวเพียงสั้น ๆ ว่า "ขยะแขยง" ก่อนที่ อ.ปานเทพ จะนำข้อความดังกล่าวมาเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กของตน
ก่อนหน้านี้ ทนายตั้มได้โพสต์ข้อความถึงเจ๊อ้อย โดยกล่าวถึงความรู้สึกและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต พร้อมยืนยันว่าต้องการสื่อสารผ่านโพสต์ดังกล่าว เนื่องจากไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันโดยตรง ทำให้โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์และกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
อย่างไรก็ตาม คำว่า "ขยะแขยง" เป็นข้อความที่ อ.ปานเทพ อ้างว่าได้รับจากการสนทนาระหว่างเจ๊อ้อยกับทนายปุย ขณะที่จนถึงขณะนี้ เจ๊อ้อยยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยตนเองเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว และทนายตั้มก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมภายหลังโพสต์ดังกล่าว
News1 รายงาน