เขมรปิดข่าว? สีหนุวิลล์น้ำท่วมยับ มีประชาชนสูญหาย
News1 รายงาน
สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพระสีหนุ หรือเมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา กำลังได้รับความสนใจจากสื่อและผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องจนทำให้หลายพื้นที่ของเมืองจมอยู่ใต้น้ำ ถนนหลายสายไม่สามารถสัญจรได้ บ้านเรือนและร้านค้าจำนวนมากได้รับผลกระทบ ขณะที่มีรายงานผู้สูญหายจากกระแสน้ำอย่างน้อย 2 ราย
แม้จะมีภาพและคลิปวิดีโอจากประชาชน รวมถึงสื่อท้องถิ่นที่เผยให้เห็นสภาพน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของสีหนุวิลล์ แต่เหตุการณ์ดังกล่าวกลับได้รับการนำเสนอจากสื่อกระแสหลักของกัมพูชาในวงจำกัด ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ว่าข่าวอุทกภัยครั้งนี้อาจไม่ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางเมื่อเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามีคำสั่งปิดกั้นการนำเสนอข่าวจากทางการกัมพูชา
รายงานจากสื่อต่างประเทศระบุว่า ฝนตกหนักจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และหย่อมความกดอากาศต่ำ ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดพระสีหนุและจังหวัดเกาะกง ถนนบางสายถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนขาด และมีผู้สูญหายอย่างน้อย 2 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังค้นหาอย่างต่อเนื่อง
หนึ่งในผู้สูญหายเป็นหญิงวัย 54 ปี ที่ถูกกระแสน้ำพัดขณะขับรถจักรยานยนต์ผ่านบริเวณถนนกบาลฉาย (Kbal Chhay) ในจังหวัดพระสีหนุ ส่วนอีกรายเป็นเจ้าหน้าที่ในจังหวัดเกาะกงที่ถูกน้ำพัดหายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซมสะพานที่ได้รับความเสียหายจากน้ำหลาก
จากภาพเหตุการณ์ที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ พบว่าหลายพื้นที่ของเมืองสีหนุวิลล์มีระดับน้ำท่วมสูง รถยนต์และรถโดยสารต้องวิ่งฝ่าน้ำ ขณะที่บ้านเรือนริมถนนหลายแห่งถูกน้ำท่วมจนเกือบมิดชั้นล่าง ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้
ด้านกระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยาของกัมพูชาได้ออกประกาศเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ชายฝั่ง รวมถึงจังหวัดพระสีหนุ เฝ้าระวังฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก พร้อมขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ขณะที่ในโลกออนไลน์ มีการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลสถานการณ์อย่างโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารและประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมซ้ำ
News1 รายงาน