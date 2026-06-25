นี่ไง! นักข่าวไทยรัฐ อ่านไลน์คำสั่งตั้ม ให้ถามป่วนขณะ "มี่-เตอร์" แถลงยังไม่จบ
News1 รายงาน
กลายเป็นอีกประเด็นร้อนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลังมีภาพปรากฏระหว่างการแถลงข่าวของ "มี่-เตอร์" และทีมงาน ซึ่งมี อ.ปานเทพ ร่วมชี้แจงข้อเท็จจริง โดยพบว่านักข่าวไทยรัฐรายหนึ่งเปิดอ่านข้อความในโทรศัพท์มือถือ ก่อนจะยกคำถามขึ้นแทรกในขณะที่การแถลงข่าวยังดำเนินอยู่และยังไม่แล้วเสร็จ
ข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์ เป็นการระบุประเด็นคำถามที่ต้องการให้หยิบยกขึ้นถาม อาทิ ข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับพยาน 2 คน การรับเงินสด การได้รับงาน และประเด็นเกี่ยวกับการตั้งกลุ่มไลน์ ซึ่งต่อมาถูกนำไปใช้เป็นคำถามระหว่างการแถลงข่าว
หลังจากนักข่าวยกคำถามดังกล่าวขึ้นถาม ฝั่งผู้แถลงได้ขอให้รอจนการชี้แจงเสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงเปิดให้ซักถามตามลำดับ เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนและไม่เกิดความสับสน
ภายหลัง ทนายตั้มได้ออกมาชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าวเป็นเพียงข้อความในไลน์กลุ่มของนักข่าวหลายสำนัก ซึ่งใช้แลกเปลี่ยนประเด็นข่าวและคำถามกันตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ กลับไม่ใช่เพียงที่มาของข้อความในไลน์ แต่เป็นพฤติกรรมการยกคำถามขึ้นแทรกในขณะที่การแถลงข่าวยังไม่สิ้นสุด ซึ่งแตกต่างจากธรรมเนียมการทำงานของผู้สื่อข่าวโดยทั่วไป ที่มักจะรับฟังการแถลงให้ครบถ้วนก่อน แล้วจึงซักถามในช่วงถาม-ตอบ
ที่น่าสนใจคือ แม้ทนายตั้มจะระบุว่าเป็นไลน์กลุ่มของนักข่าวหลายสำนัก แต่ผู้สื่อข่าวจากสำนักอื่นที่อยู่ร่วมในวงแถลงกลับไม่ได้ยกประเด็นดังกล่าวขึ้นถามในทันที หากยังคงรับฟังการแถลงข่าวต่อไปตามปกติ
เหตุการณ์ดังกล่าวจึงนำไปสู่ข้อสังเกตจากสังคมว่า เหตุใดจึงมีเพียงนักข่าวไทยรัฐรายนี้ที่รีบนำประเด็นจากข้อความในไลน์มายกถามระหว่างที่การแถลงข่าวยังไม่แล้วเสร็จ ขณะที่ผู้สื่อข่าวคนอื่นไม่ได้ปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน
ประเด็นที่สังคมกำลังตั้งคำถามจึงไม่ใช่เพียงว่า ข้อความนั้นเป็นไลน์กลุ่มของนักข่าวหรือไม่ แต่คือเหตุใดนักข่าวไทยรัฐจึงเลือกหยิบประเด็นดังกล่าวขึ้นถามในทันที ทั้งที่การแถลงข่าวยังดำเนินอยู่ จนทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการขัดจังหวะการแถลง และถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีลักษณะสอดรับกับประเด็นที่ถูกส่งเข้ามาผ่านไลน์ดังกล่าว มากกว่าจะรอให้ผู้แถลงชี้แจงจนเสร็จสิ้นตามธรรมเนียมปฏิบัติของงานแถลงข่าว
เหตุการณ์นี้จึงกลายเป็นอีกประเด็นที่ถูกจับตามอง ทั้งในแง่จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน มารยาทในการปฏิบัติหน้าที่ภายในวงแถลงข่าว และความเหมาะสมของการหยิบประเด็นจากข้อความในไลน์ขึ้นมาซักถามในจังหวะที่ผู้แถลงยังนำเสนอข้อมูลไม่จบ
News1 รายงาน