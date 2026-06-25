รวมพลังค้าน SEC - แลนด์บริดจ์ ยังต้องการพลังมวลชนจำนวนมาก 27 นี้ ไม่ยอมเป็นพลเมืองชั้น 2 ในบ้านตัวเอง
News1 รายงาน
ความเคลื่อนไหวของเครือข่ายภาคประชาชนที่คัดค้านร่างกฎหมาย SEC (Southern Economic Corridor) และโครงการแลนด์บริดจ์ภาคใต้ ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเพจ "ไกด์น้อง โลมาชมพู" ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครในวันที่ 27 มิถุนายน 2569 เพื่อยกระดับการชุมนุมกดดันรัฐบาลให้ยุติการผลักดันกฎหมายดังกล่าว
ในคลิป ผู้โพสต์ระบุว่า เครือข่ายประชาชนยังต้องการมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก พร้อมเชิญชวนผู้ที่สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้ ไม่ว่าจะมาเพียงวันเดียวหรืออยู่หลายวันก็สามารถเข้าร่วมได้ โดยยืนยันว่าทางเครือข่ายกำลังประสานจัดหารถรับส่งสำหรับผู้ที่ไม่มีงบประมาณในการเดินทาง ซึ่งมีกำหนดออกเดินทางในช่วงเย็นวันที่ 26 มิถุนายน ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมในวันถัดไป
ผู้โพสต์ยังระบุว่า เป้าหมายของการรวมตัวครั้งนี้ คือการเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกกฎหมายที่เครือข่ายมองว่าอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนและทรัพยากรในพื้นที่ พร้อมทิ้งข้อความว่า "เราจะไม่ยอมเป็นพลเมืองชั้น 2 ในบ้านตัวเอง" เพื่อเชิญชวนประชาชนออกมาร่วมแสดงพลัง
ทั้งนี้ โครงการแลนด์บริดจ์และร่างกฎหมาย SEC ยังคงเป็นประเด็นที่มีความเห็นแตกต่างในสังคม โดยฝ่ายสนับสนุนมองว่าเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจ การลงทุน และระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ขณะที่ภาคประชาชนบางส่วนแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อชุมชน สิทธิในที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจ
อ้างอิง: คลิปและข้อความจากเพจ "ไกด์น้อง โลมาชมพู" และข้อมูลการเคลื่อนไหวของเครือข่ายภาคประชาชนคัดค้านโครงการ SEC และแลนด์บริดจ์
News1 รายงาน