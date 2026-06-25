หมอวรงค์ไม่ถอย! ประธานสภาสั่งยุติอภิปราย เจ้าตัวแถลงต่อรัว ๆ ปม AI ล็อกสเปก เอื้อประโยชน์
News1 รายงาน
นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม แถลงข่าวภายหลังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีไม่ได้รับอนุญาตให้อภิปรายต่อในประเด็นโครงการ TH-AI Passport โดยระบุว่า ถือเป็นครั้งแรกที่ตนถูกยุติการอภิปรายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณและเงินภาษีของประชาชน พร้อมวิจารณ์ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการปิดกั้นการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติ
นพ.วรงค์ ยืนยันว่า ข้อมูลที่เตรียมนำเสนอเป็นประเด็นใหม่เกี่ยวกับเงื่อนไขในเอกสาร TOR ซึ่งเห็นว่าอาจเข้าข่ายกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์แก่เอกชนบางราย โดยเฉพาะข้อกำหนดเกี่ยวกับเครือข่ายจอดิจิทัลในร้านสะดวกซื้อและพื้นที่เชิงพาณิชย์ ซึ่งตนตั้งข้อสังเกตว่าอาจทำให้ผู้ประกอบการบางรายได้เปรียบในการแข่งขัน
นอกจากนี้ ยังอ้างข้อมูลจากเว็บไซต์ของบริษัทเอกชนรายหนึ่ง ซึ่งระบุจำนวนจอดิจิทัลและสาขาที่ให้บริการในร้านสะดวกซื้อ โดยเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน TOR จึงตั้งคำถามว่าการกำหนดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นการล็อกสเปกหรือไม่ พร้อมย้ำว่า ข้อกล่าวหาของตนมุ่งไปที่กระบวนการจัดทำ TOR ของหน่วยงานรัฐ ไม่ใช่การกล่าวหาบริษัทเอกชน
นพ.วรงค์ ยังระบุว่า แม้ภายหลังจะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของโครงการหรือวิธีการชำระเงิน ก็ไม่อาจลบข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำ TOR ได้ หากต้นทางของการจัดซื้อจัดจ้างขาดความโปร่งใส
พร้อมกันนี้ เจ้าตัวยังประกาศว่าจะนำข้อมูลและเอกสารทั้งหมดเข้ายื่นต่อ ป.ป.ช. เพื่อขอให้ตรวจสอบโครงการดังกล่าว โดยเห็นว่าหลังจากมีการอภิปรายและแถลงข่าวแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่อาจอ้างว่าไม่รับทราบข้อกล่าวหาได้อีก พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องชะลอโครงการไว้ก่อน หากต้องการแสดงความจริงใจในการปราบปรามการทุจริต
ทั้งนี้ ข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นการแถลงของ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม เพียงฝ่ายเดียว ขณะที่หน่วยงานภาครัฐและผู้ที่ถูกพาดพิงยังสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามกระบวนการ
อ้างอิง: การแถลงข่าวของ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ภายหลังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 25 มิถุนายน 2569
News1 รายงาน