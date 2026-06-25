ท้องถิ่นร้อนไม่เลิก! นายกเล็กใช้รถหลวง เบิกน้ำมันเกือบล้าน คุก 6 ปี 18 เดือน
News1 รายงาน
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 มีคำพิพากษาจำคุก นายวุฒิชัย สุนทรนนท์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เป็นเวลา 6 ปี 18 เดือน โดยไม่รอลงอาญา หลังศาลเห็นว่ามีความผิดจากการนำรถยนต์ราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว พร้อมอนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากงบประมาณของเทศบาล จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการรวม 976,949.30 บาท
คดีดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากการไต่สวนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งมีมติชี้มูลความผิดทั้งทางอาญาและวินัยร้ายแรง กรณีนายวุฒิชัยใช้รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลเสมือนเป็นรถส่วนตัว ทั้งการเดินทางระหว่างบ้านพักกับที่ทำงาน การนำรถไปเก็บรักษานอกสถานที่ราชการ รวมถึงการอนุมัติเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากงบประมาณของเทศบาลเป็นเวลาต่อเนื่อง ก่อนส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดยื่นฟ้องต่อศาล
ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง อันเป็นความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน แม้จำเลยจะให้การรับสารภาพในชั้นพิจารณา จึงได้รับการลดโทษกึ่งหนึ่ง แต่เมื่อรวมโทษทั้ง 3 กระทงแล้ว ศาลพิพากษาจำคุก 6 ปี 18 เดือน และไม่รอการลงโทษ โดยปัจจุบันจำเลยอยู่ระหว่างใช้สิทธิอุทธรณ์คดีตามกระบวนการกฎหมาย
ก่อนหน้านี้ นายวุฒิชัยยังเคยถูก ป.ป.ช. ชี้มูลในอีกคดีหนึ่ง กรณีถูกกล่าวหาเรียกรับผลประโยชน์จากโครงการก่อสร้าง ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมและยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด จึงยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ในคดีดังกล่าวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
อ้างอิง: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), สำนักงานอัยการสูงสุด และคำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9
News1 รายงาน