ทองโลกดิ่งแรง! นักลงทุนใจหาย ทองไทยหลุด 63,000 บาท
ตลาดทองคำไทยเปิดซื้อขายเช้าวันที่ 25 มิถุนายน 2569 ด้วยแรงขายอย่างหนัก หลังสมาคมค้าทองคำประกาศราคาครั้งที่ 1 เวลา 09.08 น. ปรับลดลงทันที 1,350 บาท ส่งผลให้ทองคำแท่ง 96.5% ขายออกเหลือ 63,000 บาท รับซื้อ 62,800 บาท ขณะที่ทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 63,800 บาท นับเป็นการปรับลดลงอย่างรุนแรงภายในวันเดียว จนสร้างความตกใจให้กับนักลงทุนและผู้ถือครองทองคำทั่วประเทศ
แรงกดดันสำคัญมาจากตลาดทองคำโลกที่ยังปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยราคาทองคำสปอตหลุดระดับ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 7 เดือน หลังค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 1 ปี ขณะที่ตลาดให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อาจเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้ ส่งผลให้นักลงทุนเทขายทองคำและหันไปถือสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า
นักวิเคราะห์ต่างประเทศระบุว่า การที่ดอกเบี้ยมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูง ประกอบกับค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า ทำให้ทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย สูญเสียความน่าสนใจในระยะสั้น ส่งผลให้เกิดแรงขายต่อเนื่องในตลาดโลก และกดดันราคาทองคำในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จำนวนหนึ่งยังมองว่า แม้ราคาทองคำจะเผชิญแรงกดดันในระยะสั้น แต่การเข้าซื้อของธนาคารกลางหลายประเทศ และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนที่อาจช่วยพยุงราคาทองคำในระยะยาว นักลงทุนจึงควรติดตามท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐ รวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อและข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางราคาทองคำในช่วงครึ่งหลังของปีนี้
News1 รายงาน