อรรถวิชช์แฉ ต้นกำเนิดยัดค่าไฟทางให้ ปชช.จ่ายตั้งแต่ปี 2530 คือคนนี้
นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ "เรื่องใหญ่รายวัน" ตั้งข้อสังเกตถึงโครงสร้างการจัดเก็บค่าไฟฟ้าสาธารณะ โดยระบุว่าประชาชนต้องร่วมรับภาระค่าไฟส่องสว่างบนถนนผ่านบิลค่าไฟฟ้ามาเป็นเวลานาน นับตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ.2530
นายอรรถวิชช์อธิบายว่า เดิมมีแนวคิดให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถติดตั้งเสาไฟฟ้าบนพื้นที่สาธารณะได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จึงมีข้อตกลงให้ทั้งสองหน่วยงานรับภาระค่าไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนแทน แต่ต้นทุนดังกล่าวกลับถูกรวมเข้าไปในโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องชำระ ทำให้ประชาชนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้มาอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกันนี้ นายอรรถวิชช์ยังวิจารณ์การดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยระบุว่า ปัจจุบัน กฟผ.ผลิตไฟฟ้าเองเพียงประมาณ 29% ขณะที่อีกกว่า 71% รับซื้อจากภาคเอกชน ก่อนจำหน่ายต่อให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมตั้งคำถามว่า เมื่อ กฟผ.มีกำไรปีละกว่าหมื่นล้านบาท เหตุใดจึงไม่ปรับลดราคาขายส่งไฟฟ้าลง เพื่อให้ต้นทุนค่าไฟของประชาชนลดลงด้วย
นายอรรถวิชช์เสนอว่า หากรัฐบาลต้องการลดภาระค่าไฟฟ้าให้ประชาชน ควรเริ่มจากการให้ กฟผ.ปรับลดราคาขายส่งไฟฟ้า แม้เพียงไม่กี่สตางค์ต่อหน่วย ก็จะช่วยลดต้นทุนให้การไฟฟ้าสายจำหน่าย และส่งผลต่อค่าไฟที่ประชาชนต้องจ่ายได้โดยตรง มากกว่าการผลักภาระต้นทุนบางส่วนมาอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชน
ทั้งนี้ ความเห็นดังกล่าวเป็นการแสดงความคิดเห็นของนายอรรถวิชช์เกี่ยวกับโครงสร้างค่าไฟฟ้าและแนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ซึ่งเป็นประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจในวงกว้าง และยังเป็นเรื่องที่หน่วยงานด้านพลังงานสามารถชี้แจงหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อสาธารณะได้ต่อไป
News1 รายงาน