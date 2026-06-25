อรรถวิชช์ฟาด กฟผ. "เสือนอนกิน" กำไรหมื่นล้าน ทำไมไม่ลดราคาเพื่อประชาชน
ประเด็นค่าไฟฟ้ากลับมาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อีกครั้ง หลัง นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ให้สัมภาษณ์ในรายการ เรื่องใหญ่รายวัน วิจารณ์บทบาทของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยตั้งคำถามถึงผลกำไรขององค์กร พร้อมเสนอให้ลดราคาขายไฟฟ้าเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟของประชาชน
นายอรรถวิชช์ระบุว่า ปัจจุบัน กฟผ. ผลิตไฟฟ้าเองเพียงประมาณ 29% ของกำลังผลิตทั้งหมด ขณะที่อีกประมาณ 71% รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชน ก่อนส่งต่อให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำหน่ายให้ประชาชน
พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า กฟผ. มีกำไรปีละกว่า 10,000 ล้านบาท จึงควรพิจารณาลดราคาขายส่งไฟฟ้าให้หน่วยงานจำหน่าย เพื่อให้ต้นทุนค่าไฟของประชาชนลดลง แทนที่จะรักษาระดับกำไรไว้เช่นเดิม
นายอรรถวิชช์ยังเสนอว่า หากรัฐบาลต้องการบรรเทาภาระค่าไฟ ควรเริ่มจากการให้ กฟผ. ปรับลดราคาขายส่งไฟฟ้าภายใต้อำนาจของกระทรวงพลังงาน ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และอาจสะท้อนเป็นค่าไฟที่ถูกลงสำหรับประชาชนในอนาคต
ทั้งนี้ ข้อเสนอทั้งหมดเป็นความเห็นและข้อเสนอเชิงนโยบายของนายอรรถวิชช์ ซึ่งนำเสนอผ่านรายการ เรื่องใหญ่รายวัน เพื่อให้เกิดการถกเถียงถึงแนวทางลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชน
อ้างอิง: บทสัมภาษณ์นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ในรายการ เรื่องใหญ่รายวัน
News1 รายงาน