เปิดภาพย้อนอดีต ประวัติศาสตร์ อ.ปานเทพ สู้กับทุนพลังงาน ก่อนมีนายพิพัฒน์ในสภา
ประเด็นพลังงานของประเทศไทยกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง หลังมีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมในอดีตของ อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ขณะร่วมเคลื่อนไหวกับเครือข่ายภาคประชาชนด้านพลังงาน ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ จะก้าวเข้าสู่บทบาททางการเมืองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ภาพดังกล่าวถูกนำมาเผยแพร่โดยผู้ใช้เฟซบุ๊ก "ใจทิพย์ เด้อค่ะเด้อ" พร้อมระบุว่า อ.ปานเทพและเครือข่ายภาคประชาชนได้ติดตามและผลักดันประเด็นความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานมาอย่างต่อเนื่องนานกว่า 10 ปี โดยทำงานร่วมกับภาคประชาชนหลายองค์กร ทั้งการจัดเวทีเสวนา การยื่นหนังสือต่อหน่วยงานรัฐ และการแถลงข่าวเรียกร้องให้มีการปฏิรูปโครงสร้างพลังงานของประเทศ
ผู้โพสต์ยังระบุว่า การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่กระแสอินฟลูเอนเซอร์หรือกลุ่มการเมืองที่ออกมาแสดงความเห็นเรื่องพลังงานในปัจจุบัน พร้อมยืนยันว่ากลุ่มภาคประชาชนไม่ได้เคลื่อนไหวเพื่อสร้างกระแสหรือแสวงหาชื่อเสียง แต่ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยเป้าหมายผลักดันความเป็นธรรมให้ประชาชน
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา อ.ปานเทพเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่วมผลักดันข้อเสนอด้านการปฏิรูปพลังงาน ทั้งการตรวจสอบโครงสร้างราคาน้ำมัน ก๊าซ และค่าไฟฟ้า รวมถึงการเรียกร้องให้มีความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรด้านพลังงานของประเทศ ผ่านการทำงานร่วมกับนักวิชาการและเครือข่ายภาคประชาชนหลายกลุ่ม
ผู้โพสต์ปิดท้ายว่า การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนจะยังคงดำเนินต่อไปตราบใดที่ยังไม่สามารถสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นได้ โดยระบุว่า "เมื่อยังไม่สุดซอย ภาคประชาชนทุกองค์กรก็จะเดินหน้าต่อไป จนกว่าจะเจอซอยตัน"
อ้างอิง: ข้อมูลและภาพจากเฟซบุ๊ก "ใจทิพย์ เด้อค่ะเด้อ" และภาพกิจกรรมการเคลื่อนไหวของเครือข่ายปฏิรูปพลังงานภาคประชาชนในช่วงที่ผ่านมา
News1 รายงาน