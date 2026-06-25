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โซเชียลเฮ! สุชาติไฟเขียว "ด่าได้" ถ้าวิจารณ์การทำงาน ผมลูกผู้ชายพอ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โซเชียลเฮ! สุชาติไฟเขียว "ด่าได้" ถ้าวิจารณ์การทำงาน ผมลูกผู้ชายพอ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดใจถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โดยยืนยันว่า พร้อมรับฟังทุกเสียงสะท้อนเกี่ยวกับการทำงาน และไม่เคยคิดดำเนินคดีกับผู้ที่วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกล่าวขอโทษบุคคลที่มีรายชื่อถูกพาดพิงจากกระแสข่าวก่อนหน้านี้

นายสุชาติกล่าวว่า หลังจากข่าวเผยแพร่ออกไป ตนรู้สึกตกใจและได้เรียกทีมกฎหมายเข้ามาตรวจสอบทันที พร้อมย้ำว่าไม่ได้สั่งให้ดำเนินคดีกับผู้ใด โดยก่อนหน้านี้ได้ให้สัมภาษณ์ชัดเจนแล้วว่า การตรวจสอบหรือวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของตนสามารถทำได้ เพราะถือเป็นเรื่องปกติของการทำหน้าที่ในตำแหน่งสาธารณะ

พร้อมยืนยันว่า "ผมลูกผู้ชายพอ" หากเป็นการวิจารณ์เรื่องการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อหรือโซเชียลมีเดีย ตนยินดีรับฟังทั้งหมด แม้จะถูกตำหนิหรือถูกด่าก็ไม่เป็นปัญหา เพราะสิ่งสำคัญคือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

นายสุชาติยังกล่าวถึงปัญหาราคาสับปะรดที่ตกต่ำว่า เป็นเรื่องที่ทำให้ตนรู้สึกหนักใจมากกว่าการถูกวิจารณ์ เนื่องจากมีเกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง บางรายสูญเสียรายได้จนเกิดความเครียดและมีเหตุการณ์สะเทือนใจ ตนจึงให้ความสำคัญกับการเร่งแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนมากกว่าการตอบโต้เสียงวิจารณ์

อย่างไรก็ตาม นายสุชาติย้ำว่า แม้จะเปิดกว้างต่อการตรวจสอบและการวิจารณ์การทำงาน แต่หากเป็นการกล่าวหาว่าทุจริต คอร์รัปชัน หรือกระทำผิดกฎหมายโดยไม่มีหลักฐานรองรับ ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องแยกออกจากการวิพากษ์วิจารณ์การทำงาน เพราะอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและสิทธิของบุคคล

ในช่วงท้าย นายสุชาติกล่าวถึงกรณีข้อถกเถียงเรื่องพื้นที่ทับลานว่า ปัจจุบันมีข้อมูลจากหลายฝ่าย ทั้งภาคอนุรักษ์และหน่วยงานราชการ ซึ่งยังต้องนำข้อเท็จจริงทั้งหมดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อหาข้อยุติบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

อ้างอิง: คำให้สัมภาษณ์ของนายสุชาติ ชมกลิ่น

News1 รายงาน