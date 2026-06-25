นายกสมาคมฯ อบต. โอด อย่าเหมารวม ทั่วไทยมี 5.3K ท้องถิ่นที่ไม่โกงสอบ
คดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงเป็นประเด็นร้อนที่สังคมจับตา ล่าสุด รศ.ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ออกมาแถลงยืนยันว่า ไม่ควรเหมารวมว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต พร้อมย้ำว่า อบต. เทศบาล และ อบจ. กว่า 5,300 แห่งทั่วประเทศ เป็นเพียงหน่วยงานปลายทางที่รับบรรจุผู้สอบผ่านเท่านั้น
รศ.ดร.วิระศักดิ์ ระบุว่า กระบวนการออกข้อสอบ การจัดสอบ การตรวจข้อสอบ การขึ้นบัญชี และการบรรจุผู้สอบผ่าน เป็นหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ได้รับคัดเลือกให้ดำเนินการ ไม่ใช่อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นจึงไม่ควรนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปเหมารวมว่า อบต. เทศบาล หรือ อบจ. เป็นผู้กระทำความผิด
นายกสมาคม อบต. ยังมองว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นสะท้อนความล้มเหลวของบุคคลและขบวนการทุจริต มากกว่าจะเป็นความผิดขององค์กร พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐเร่งขยายผลสอบสวนไปถึงผู้บงการ ผู้มีอิทธิพล และเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบราชการและประชาชน
นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการคัดเลือกมหาวิทยาลัยผู้จัดสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม รวมทั้งเสนอให้มีการทบทวนระบบบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณากระจายอำนาจการจัดสอบกลับคืนสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม พร้อมกำหนดมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวด เพื่อป้องกันการทุจริตในอนาคต
ทั้งนี้ การสืบสวนคดีโกงสอบท้องถิ่นยังอยู่ระหว่างการขยายผลของสำนักงาน ป.ป.ช. กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และกระทรวงมหาดไทย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ หากพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงผู้ใด
อ้างอิง: แถลงข่าวของสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และกระทรวงมหาดไทย
News1 รายงาน