ทนายอั๋นเปิดข้อมูลเดือด ผู้อยู่เบื้องหลังโกงสอบท้องถิ่น คือคนนี้
คดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ทนายอั๋น ออกมาเปิดเผยข้อมูลชุดใหม่ โดยอ้างว่าขบวนการโกงสอบไม่ได้เป็นการกระทำของบุคคลเพียงไม่กี่ราย แต่เป็นเครือข่ายที่ดำเนินการมาอย่างยาวนาน และมีบุคคลระดับบริหารเข้าไปเกี่ยวข้อง
ทนายอั๋นระบุว่า จากข้อมูลที่ได้รับตลอดกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มีบุคคลสำคัญ 2 ราย ซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำหน้าที่เป็นแกนหลักของเครือข่าย และยังอ้างว่าปัจจุบันมีผู้ทำหน้าที่เป็น "เอเยนต์" กระจายอยู่ในหลายอำเภอ ทำหน้าที่ประสานผู้เข้าสอบในลักษณะเป็นเครือข่าย
นอกจากนี้ ยังกล่าวอ้างถึงความเชื่อมโยงระหว่างการจัดสอบท้องถิ่น การจัดพิมพ์ข้อสอบ โรงพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง รวมถึงเอกสารบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เคยตกเป็นข่าวก่อนหน้านี้ โดยตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีความเชื่อมโยงกัน และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอย่างละเอียด
ประเด็นที่สร้างความสนใจคือ ทนายอั๋นได้กล่าวพาดพิงถึง นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง โดยอ้างว่าในช่วงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดสอบทั้งหมด และเชื่อมโยงกับกรณีข้อความ "น้ำเงินช่วยด้วย" ที่เคยเป็นกระแสในสังคม พร้อมระบุว่าตนมีข้อมูลและพยานหลักฐานที่จะทยอยนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ทนายอั๋นยังเชื่อมโยงข้อกล่าวหาดังกล่าวกับคดีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยอ้างว่ามีบุคคลและเครือข่ายบางส่วนเกี่ยวข้องกัน พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการได้มาซึ่งบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเลือก สว. อาจมีบุคคลกลุ่มเดียวกันอยู่เบื้องหลัง
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาทั้งหมดในขณะนี้เป็นเพียงข้อมูลที่ทนายอั๋นเปิดเผยต่อสาธารณะ ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรม และยังไม่มีคำชี้แจงจากผู้ถูกกล่าวหาหรือหน่วยงานที่ถูกพาดพิงต่อข้อกล่าวหาดังกล่าว ขณะที่การตรวจสอบของหน่วยงานรัฐยังอยู่ระหว่างดำเนินการ
อ้างอิง: คำให้สัมภาษณ์ของทนายอั๋น และข้อมูลจากหน่วยงานที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
News1 รายงาน