อบต.คลองเขม้าแจงปมข้าราชการหญิงถูกโยงคดีโกงสอบท้องถิ่น ย้ำรับบรรจุตามบัญชีส่วนกลาง รอผลตรวจสอบอย่างเป็นทางการ
จากกระแสข่าวการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีการพาดพิงถึงข้าราชการหญิงรายหนึ่งที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า จังหวัดกระบี่ ล่าสุด อบต.คลองเขม้า ได้ออกประกาศชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชน
นายอมร นุ้ยขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า ยืนยันว่า อบต.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกข้อสอบ การสอบแข่งขัน การตรวจข้อสอบ หรือการคัดเลือกผู้สอบผ่าน เนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น โดย อบต.มีหน้าที่เพียงรับรายงานตัวและบรรจุผู้ที่ได้รับการจัดสรรตำแหน่งจากส่วนกลางเท่านั้น
ข้าราชการหญิงรายดังกล่าวเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 และได้ยืนยันกับหน่วยงานว่าการเข้าสอบและได้รับการบรรจุเป็นไปตามขั้นตอนของทางราชการ พร้อมยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตตามที่ถูกกล่าวถึงในกระแสข่าว
ขณะเดียวกัน มีรายงานว่าเจ้าตัวยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อ เนื่องจากอยู่ในภาวะเครียดจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
นายก อบต.คลองเขม้า ย้ำว่า หากผลการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีอำนาจในอนาคตพบว่ามีการกระทำผิดจริง หน่วยงานพร้อมดำเนินการตามระเบียบราชการและกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น แต่ในเวลานี้ยังไม่มีคำสั่งหรือข้อยุติอย่างเป็นทางการที่ชี้ว่าบุคคลดังกล่าวกระทำผิด จึงต้องรอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
อ้างอิง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)
News1 รายงาน