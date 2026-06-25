จับคู่สามีภรรยาอิสราเอล คดีนอมินี! ตำรวจรวบกลางอ่าวนาง หลังถูกกล่าวหาใช้คนไทยถือหุ้นแทน เลี่ยงกฎหมายธุรกิจต่างด้าว
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จับกุมชายและหญิงสัญชาติอิสราเอล ซึ่งเป็นสามีภรรยา ตามหมายจับของศาลจังหวัดกระบี่ ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้นอมินีถือหุ้นแทนคนต่างด้าว เพื่อประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมาย
ผู้ถูกจับกุมประกอบด้วย นาย Leonid Stegnytsky และ นางสาว Shira Nagar ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ บริษัท เชฟาลี จำกัด โดยเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569 บริเวณอ่าวนางแลนด์มาร์ค หมู่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ก่อนมีการเปิดเผยรายละเอียดต่อสื่อมวลชนในวันที่ 25 มิถุนายน
จากการสอบสวน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กล่าวหาว่า ผู้ต้องหายินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าว เพื่อเปิดทางให้สามารถดำเนินธุรกิจที่กฎหมายกำหนดให้เป็นกิจการสงวนสำหรับคนไทย รวมทั้งประกอบธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่มโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
นอกจากนี้ พนักงานสอบสวนยังระบุว่า คดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการใช้นอมินีในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และมีการออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องรวมกว่า 40 ราย เพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม ผู้ถูกจับกุมยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมาย จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด ขณะที่เจ้าหน้าที่เตรียมเร่งสืบสวนขยายผลไปยังบุคคลและนิติบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ข้อมูลและภาพ : สื่อเถื่อน
News1 รายงาน