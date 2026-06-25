หมอวรงค์อภิปราย สับ “เอไอลูกเทพ” ประท้วงกันวุ่นสภา
บรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 เกิดเหตุประท้วงหลายครั้ง ภายหลัง นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยภักดี ลุกขึ้นอภิปรายเกี่ยวกับโครงการ TH-AI Passport ซึ่งใช้งบประมาณกว่า 1,600 ล้านบาท โดยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดราคากลาง และความเชื่อมโยงของบริษัทที่เข้าร่วมประมูล
นพ.วรงค์ระบุว่า แม้จะเห็นด้วยกับหลักการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของประชาชน แต่เห็นว่าการใช้เงินภาษีจำนวนมากควรเปิดให้ตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงโครงสร้างผู้ร่วมประมูล การกำหนดเงื่อนไขใน TOR และกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้าง ซึ่งในมุมมองของตนมีประเด็นที่ควรได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติม โดยย้ำว่าต้องการให้รัฐบาลร่วมกันตรวจสอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน
ระหว่างการอภิปราย ส.ส.พรรคภูมิใจไทยหลายคนลุกขึ้นประท้วง โดยเห็นว่าเนื้อหาที่กำลังอภิปรายไม่อยู่ในกรอบวาระการประชุม ซึ่งเป็นการพิจารณาร่างกฎหมายโอนงบประมาณ ไม่ใช่การอภิปรายตรวจสอบโครงการเฉพาะ ทำให้ประธานในที่ประชุมต้องสั่งหยุดการอภิปรายหลายครั้ง และขอให้ผู้อภิปรายสรุปเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการโอนงบประมาณ
ประธานในที่ประชุมวินิจฉัยว่า สามารถกล่าวถึงหลักการเรื่องความคุ้มค่าและความโปร่งใสในการใช้ภาษีของประชาชนได้ แต่ไม่ควรลงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาหรือข้อสงสัยต่อโครงการ เพราะไม่ใช่วาระที่กำลังพิจารณา พร้อมระบุว่าหากมีข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม สามารถนำไปใช้ในเวทีที่เหมาะสม เช่น การอภิปรายไม่ไว้วางใจ หรือการตั้งกระทู้ถามรัฐบาล
ด้าน นพ.วรงค์ยืนยันว่า ตนมีข้อมูลและหลักฐานที่ต้องการนำเสนอ แต่เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงสไลด์ประกอบ จึงเลือกยุติการอภิปราย พร้อมย้ำว่าความตั้งใจคือการผลักดันให้การใช้เงินภาษีของประชาชนเป็นไปอย่างโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบอย่างเต็มที่
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีหน่วยงานใดมีข้อสรุปหรือคำวินิจฉัยว่าการดำเนินโครงการ TH-AI Passport มีการล็อกสเปก เอื้อประโยชน์ หรือมีการทุจริตแต่อย่างใด ข้อสังเกตที่ถูกหยิบยกขึ้นในสภายังคงเป็นประเด็นที่อยู่ระหว่างการถกเถียงทางการเมือง และยังไม่ได้รับการวินิจฉัยจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
News1 รายงาน