ด่วน! ญี่ปุ่นอ่วม! จับตาพายุ 2 ลูกจ่อถล่ม ซ้ำเติมหลังแผ่นดินไหว
ญี่ปุ่นกำลังเผชิญสถานการณ์ภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง หลังเพิ่งเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงนอกชายฝั่งเกาะฮอนชู ล่าสุดหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาและสื่อต่างประเทศรายงานว่า ขณะนี้มีพายุหมุนเขตร้อน 2 ลูก กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ประเทศ โดยอาจส่งผลให้หลายพื้นที่เผชิญฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง คลื่นลมในทะเลรุนแรง รวมถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในพื้นที่ภูเขา
รายงานระบุว่า **ไต้ฝุ่นเมกคาลา (Mekkhala)** กำลังเคลื่อนตัวผ่านบริเวณโอกินาวา ก่อนมุ่งหน้าสู่น่านน้ำทางตอนใต้ของเกาะฮอนชู ขณะที่ **พายุโซนร้อนฮิกอส (Higos)** กำลังเคลื่อนตัวตามมา โดยมีแนวโน้มอ่อนกำลังลง แต่ยังคงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ และอาจเกิดการรวมตัวของระบบพายุบริเวณตอนใต้ของฮอนชูในช่วงต่อไป
สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากญี่ปุ่นเพิ่งเผชิญแผ่นดินไหวขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งตะวันออกของเกาะฮอนชู ส่งผลให้หลายพื้นที่ยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอาฟเตอร์ช็อก และอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหาย ทำให้เจ้าหน้าที่กังวลว่าฝนจากอิทธิพลของพายุอาจซ้ำเติมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพิ่มความเสี่ยงต่อดินถล่มและกระทบการกู้ภัยหากเกิดความเสียหายเพิ่มเติม
ทางการญี่ปุ่นได้ประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะบริเวณโอกินาวา คิวชู ชิโกกุ และบางส่วนของฮอนชู ให้ติดตามประกาศจากหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก ลมแรง และคลื่นสูงตลอดช่วงหลายวันข้างหน้า ขณะที่สายการบินและระบบขนส่งบางส่วนเริ่มเตรียมมาตรการรับมือ หากสภาพอากาศเลวร้ายกว่าที่คาดการณ์ไว้
NEWS1 รายงาน