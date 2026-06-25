บังคับคดี 200 นาย บุกวัดหนองหิน จ.เลย ให้คณะสงฆ์ออกจากพื้นที่ คืนป่ากว่า 700 ไร่ให้กรมป่าไม้
เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมกำลังจากหน่วยบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่บังคับคดี ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมกว่า 200 นาย ลงพื้นที่ วัดร่มโพธิธรรม ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย เพื่อดำเนินการตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด ให้ผู้ครอบครองพื้นที่ คณะสงฆ์ ฆราวาส และผู้พักอาศัย ออกจากพื้นที่ พร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเขตป่าสงวนแห่งชาติ และส่งคืนพื้นที่ให้กรมป่าไม้
คดีดังกล่าวถือเป็นมหากาพย์ที่ยืดเยื้อมานานกว่าทศวรรษ โดยพื้นที่พิพาทอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูค้อ–ป่าภูกระแต มีเนื้อที่ประมาณ 754 ไร่ ซึ่งศาลฎีกามีคำพิพากษาให้ขับไล่และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่ปี 2560 แต่การบังคับคดีเพิ่งเดินหน้าอย่างจริงจังในช่วงนี้ ภายหลังหน่วยงานรัฐเร่งดำเนินการตามคำพิพากษา
ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่หลายครั้ง พบมีพระภิกษุ แม่ชี และผู้พักอาศัยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยู่ภายในพื้นที่จำนวนมาก ขณะที่จังหวัดเลยยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นการบังคับใช้กฎหมายตามคำพิพากษาของศาล และให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติด้วยความเรียบร้อย พร้อมดูแลความสงบในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ การปฏิบัติการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งมอบพื้นที่ป่าสงวนคืนให้กรมป่าไม้ตามคำพิพากษาศาลฎีกา โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้สาธารณชนรับทราบต่อไป
News1 รายงาน