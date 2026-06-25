แฉวิธีการโกงสอบท้องถิ่น! ไม่ได้แก้ที่กระดาษ แต่เค้าทำกันแบบนี้
มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการทุจริตในการสอบบรรจุบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยระบุว่า วิธีการที่ถูกกล่าวอ้างไม่ได้เริ่มจากการนำกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบมาแก้ไขภายหลัง แต่เป็นการดำเนินการในขั้นตอนหลังจากกระดาษคำตอบถูกสแกนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว
แหล่งข้อมูลอธิบายว่า เมื่อกระดาษคำตอบทุกชุดถูกนำเข้าสู่ระบบ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะสามารถแยกข้อมูลผู้เข้าสอบออกเป็นแต่ละบัญชีได้ ผู้เข้าสอบทั่วไปที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการจะไม่มีการแก้ไขข้อมูลใด ๆ แต่หากเป็นผู้ที่ถูกกล่าวอ้างว่ามีการจ่ายเงินเพื่อแลกกับการได้รับตำแหน่ง และทำคะแนนสอบไม่ถึงเกณฑ์ ก็จะมีการเข้าไปแก้ไขข้อมูลคำตอบหรือคะแนนในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผลคะแนนสุดท้ายสอดคล้องกับรายชื่อผู้ที่ต้องการให้สอบผ่าน
ข้อมูลดังกล่าวยังระบุอีกว่า เหตุผลที่เลือกแก้ไขในระบบคอมพิวเตอร์แทนการแก้ไขกระดาษคำตอบ เพราะการแก้กระดาษต้นฉบับทำได้ยากและมีความเสี่ยงที่จะถูกตรวจพบ ขณะที่การแก้ไขข้อมูลในระบบ หากไม่มีการตรวจสอบย้อนกลับ ก็อาจทำให้ผลคะแนนที่ประกาศออกมาดูสอดคล้องกับฐานข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้
อย่างไรก็ตาม ผู้เปิดเผยข้อมูลมองว่า จุดอ่อนสำคัญของกระบวนการดังกล่าวอยู่ที่การตรวจสอบย้อนกลับระหว่างกระดาษคำตอบต้นฉบับ กับข้อมูลคำตอบที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจากทั้งสองส่วนควรมีข้อมูลตรงกันทุกประการ หากตรวจพบว่าคำตอบในระบบไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจริง ก็อาจเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่ใช้พิสูจน์ว่ามีการเข้าไปแก้ไขข้อมูลภายหลัง และอาจเชื่อมโยงไปถึงเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าว
ประเด็นนี้จึงถูกจับตาว่า หากหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถเข้าถึงกระดาษคำตอบต้นฉบับ พร้อมตรวจสอบ Log การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงข้อมูลการประมวลผลคะแนน ก็อาจทำให้สามารถพิสูจน์ได้ว่าผลสอบที่ประกาศออกมาสอดคล้องกับคำตอบจริงของผู้เข้าสอบหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อมูลเกิดขึ้นในขั้นตอนใด
ทั้งนี้ เนื้อหาดังกล่าวเป็นข้อมูลและข้อกล่าวอ้างที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องรอผลการสอบสวนรวมถึงพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงต่อไป
News1 รายงาน