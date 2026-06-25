อ.ปานเทพ สอนมวยตั้ม คนเคยเป็นทนาย คิดสิคิด
อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ แสดงความคิดเห็นถึงกรณีที่ "ตั้ม" ระบุว่าจะยื่นคัดค้านคำร้อง โดยตั้งข้อสังเกตว่า หากยังไม่ได้เห็นคำร้องและไม่ทราบรายละเอียดของคดี ก็ไม่สามารถทราบได้ว่าจะคัดค้านในประเด็นใด
อ.ปานเทพกล่าวว่า คนที่เคยประกอบวิชาชีพทนายความควรเข้าใจหลักการทางกฎหมาย และควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนแสดงจุดยืน พร้อมระบุว่า หากยังไม่ทราบว่าในคำร้องมีเนื้อหาอย่างไร ใครเป็นผู้ลงนาม มีการมอบอำนาจหรือไม่ รวมถึงมีพยานหลักฐานอะไรประกอบ ก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าจะคัดค้านประเด็นใด
นอกจากนี้ อ.ปานเทพยังมองว่า การประกาศว่าจะคัดค้านทั้งที่ยังไม่ได้เห็นคำร้อง เป็นเพียง "วาทกรรม" ที่ยังไม่สามารถหักล้างข้อกล่าวอ้างในคำร้องได้ เนื่องจากยังไม่ทราบรายละเอียดของเอกสารและข้อเท็จจริงทั้งหมด
ทั้งนี้ ความเห็นดังกล่าวเป็นการแสดงความคิดเห็นของ อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ต่อกรณีดังกล่าว ขณะที่ผู้ถูกพาดพิงยังสามารถชี้แจงหรือแสดงเหตุผลของตนเองได้ตามกระบวนการกฎหมาย
News1 รายงาน