เสรีฯ ลั่น ปมเขากระโดง ผมเห็นแผนที่ทหารหมดแล้ว ฟาด "แx่งติดคุกแหงๆ"
พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงประเด็นที่ดินเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยระบุว่า ได้ไปขอข้อมูลและแผนที่จากกรมแผนที่ทหาร รวมถึงตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศในหลายช่วงเวลา ก่อนยืนยันว่าเห็นรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับพื้นที่ดังกล่าวแล้ว
เสรีพิศุทธ์กล่าวอ้างว่า จากข้อมูลที่ตรวจสอบ ทำให้เชื่อว่ามีการบุกรุกที่ดินของรัฐ รวมถึงมีการถมพื้นที่สาธารณะและนำไปใช้ประโยชน์ในโครงการต่าง ๆ พร้อมกล่าวด้วยถ้อยคำรุนแรงว่า "แx่งติดคุกแหงๆ"
นอกจากนี้ เสรีพิศุทธ์ยังอ้างถึงคำพิพากษาของศาลฎีกาเมื่อปี 2560 ที่ระบุว่าพื้นที่บางส่วนเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า หลังมีคำพิพากษาแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงสถานะของที่ดินดังกล่าว และตั้งคำถามถึงการยังคงใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่อมา
อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังเป็นข้อกล่าวอ้างและความเห็นของ พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ โดยผู้ที่ถูกพาดพิงมีสิทธิชี้แจงหรือโต้แย้งข้อกล่าวหา และข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินเขากระโดงยังมีประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและกระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย
News1 รายงาน