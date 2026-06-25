อย่าโยง! อ.เบียร์–ฟิล์ม ปม FOREX ยังไร้หลักฐานเชื่อมตรง
ภายหลังมีการพูดถึงชื่อของ อ.เบียร์ คนตื่นธรรม และ ฟิล์ม รัฐภูมิ ในประเด็นการตรวจสอบเครือข่ายโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) จนเกิดกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ว่าทั้งสองอาจมีความเกี่ยวข้องกันนั้น เมื่อตรวจสอบข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะในปัจจุบัน ยังไม่พบหลักฐานที่ยืนยันว่าทั้งสองมีความเชื่อมโยงกันโดยตรง
ประเด็นที่ทำให้ชื่อของ อ.เบียร์ ถูกกล่าวถึง มาจากข้อมูลที่รายการ "เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand" นำเสนอ โดยระบุว่า อ.เบียร์ เคยได้รับเชิญให้ขึ้นเป็นวิทยากรในงานสัมมนาหรือคอร์สเกี่ยวกับการเทรด Forex ซึ่งจัดโดยกลุ่มผู้แนะนำการลงทุน (IB) ของบริษัท HFM หรือ HFM Markets ร่วมกับบุคคลที่ใช้ชื่อว่า "โค้ชเจมส์" และ "โค้ชพูลิช"
จากข้อมูลของรายการ ระบุว่า โค้ชเจมส์ถือเป็นบุคคลสำคัญของเครือข่าย HFM และทุกครั้งที่มีการจัดคอร์สหรือสัมมนาเกี่ยวกับการเทรด มักจะมีวิทยากรหลายคนผลัดเปลี่ยนกันขึ้นบรรยาย โดยหนึ่งในนั้นคือ อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ซึ่งเข้าร่วมในฐานะวิทยากรรับเชิญ ไม่ใช่ในฐานะผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ดำเนินธุรกิจของบริษัท
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณะ ยังไม่พบหลักฐานว่า อ.เบียร์ เป็นผู้ก่อตั้ง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ตัวแทนจำหน่าย (IB) หรือได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจของ HFM และจนถึงขณะนี้ DSI ก็ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหา หรือระบุว่า อ.เบียร์ เป็นผู้ต้องหาในคดีดังกล่าว
ส่วน ฟิล์ม รัฐภูมิ ถูกกล่าวถึงในอีกประเด็นหนึ่ง คือการที่ DSI กำลังตรวจสอบความเชื่อมโยงกับบริษัท Etherwealth และเครือข่ายโบรกเกอร์บางแห่งที่อยู่ในขอบเขตการสืบสวน อย่างไรก็ตาม ฟิล์มเองก็ยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหา และยังอยู่ในสถานะที่สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้
ดังนั้น หากพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะพบว่า จุดเชื่อมของทั้งสองคนไม่ได้เชื่อมถึงกันโดยตรง กล่าวคือ อ.เบียร์ถูกกล่าวถึงเพราะเคยเป็นวิทยากรในงานสัมมนาที่จัดโดยบุคคลในเครือข่าย HFM ขณะที่ฟิล์มถูกกล่าวถึงจากการตรวจสอบอีกเส้นทางหนึ่งของ DSI จึงยังไม่มีพยานหลักฐานที่ยืนยันว่า อ.เบียร์ และ ฟิล์ม รัฐภูมิ มีความร่วมมือหรือเกี่ยวข้องกันในคดีฟอเร็กซ์แต่อย่างใด
คดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานของ DSI และยังไม่มีข้อสรุปถึงความรับผิดของบุคคลใด การนำเสนอข้อมูลจึงควรยึดตามข้อเท็จจริง เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือกระทบต่อสิทธิของผู้ที่ยังไม่ได้ถูกกล่าวหาหรือถูกพิพากษาว่ามีความผิด
NEWS1 รายงาน