เกิดอะไรขึ้น? ทราย สมุทร โพสต์ "Please help me" ทุกคนรับรู้ได้นอกจากสายเลือดตัวเอง
สร้างความสนใจให้กับโลกออนไลน์ เมื่อ "ทราย สมุทร" ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ด้วยข้อความที่สะท้อนถึงความอัดอั้นและความรู้สึกผิดหวัง โดยระบุว่า
> "ตอนแรกทรายก็เชื่อ แต่ถึงตอนนี้
> ไม่มีนัด
> ไม่ได้มีประชุม
> ไม่มีความคืบหน้า
> มีแต่ขึ้นศาลวันที่ 8"
นอกจากนี้ เจ้าตัวยังโพสต์ข้อความอีกว่า
> "ทุกคนในโลกรับรู้ได้นอกจากสายเลือดตัวเอง"
พร้อมปิดท้ายด้วยข้อความภาษาอังกฤษสั้น ๆ ว่า
> "Please help me"
หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเข้าไปกดแสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็น และส่งกำลังใจให้กับทราย สมุทร ขณะที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่า ข้อความดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการดำเนินคดีที่เจ้าตัวกำลังเผชิญอยู่ เนื่องจากมีการกล่าวถึงการขึ้นศาลในวันที่ 8 แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการระบุรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเป็นประเด็นใด
อย่างไรก็ตาม จากข้อความที่ปรากฏในโพสต์ ยังไม่มีคำชี้แจงเพิ่มเติมจากทราย สมุทร ถึงสาเหตุหรือรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้หลายฝ่ายยังคงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหว และรอคำอธิบายจากเจ้าตัวในระยะต่อไป
News1 จะติดตามความคืบหน้าของประเด็นนี้อย่างใกล้ชิด และหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะนำมารายงานให้ทราบต่อไป
News1 รายงาน