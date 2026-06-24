ขิงส่งปลัดพลังงานรับหน้าเสื่อ โปรยยาหอม อ้างเป็นแฟนพันธุ์แท้ อ.ปานเทพ นำหลายอย่างมาปรับแล้ว
การประชุมคณะอนุกรรมการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อวันที่ผ่านมา กลายเป็นอีกเวทีที่ถูกจับตามอง หลังตัวแทนภาคประชาชน นำโดย อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ อ.รสนา โตสิตระกูล อ.คมสัน โพธิคง และนายเริงชัย มะระกานนท์ เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูประบบพลังงานของประเทศ
ภายหลังการประชุมซึ่งใช้เวลานานกว่า 3 ชั่วโมง นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงพลังงานออกมาให้สัมภาษณ์ถึงผลการหารือ โดยระบุว่าการพูดคุยเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกทั้งเรื่องโครงสร้างราคาพลังงาน แนวทางของต่างประเทศ ตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีการปรับเปลี่ยนนโยบายในอนาคต
ปลัดกระทรวงพลังงานยอมรับว่า ข้อเสนอจากภาคประชาชนจำนวนมากมีประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงานรัฐ และจะถูกนำไปพิจารณาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอส่งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ก่อนเสนอเข้าสู่ระดับนโยบายต่อไป
อย่างไรก็ตาม ช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์ กลับได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เมื่อปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ตนติดตามข้อมูลและบทวิเคราะห์ของ อ.ปานเทพ มาเป็นเวลานาน พร้อมระบุว่าเป็นผู้ติดตามเพจของ อ.ปานเทพ อย่างสม่ำเสมอ
ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวว่า หลายประเด็นที่ภาคประชาชนเคยตั้งข้อสังเกต โดยเฉพาะเรื่องค่าการตลาดน้ำมัน การนำเสนอข้อมูลราคาพลังงาน และตัวเลขที่อาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสนนั้น หน่วยงานได้นำไปพิจารณาปรับปรุงการทำงานแล้วบางส่วน เพื่อให้การสื่อสารกับสังคมมีความชัดเจนมากขึ้น
“โดยเฉพาะของอาจารย์ปานเทพ ผมติดตามมาเยอะเลย แล้วก็เอามาเป็นข้อปรับปรุงด้วย อย่างเรื่องค่าการตลาดติดลบ เป็นบวกสิบบาท หรือข้อมูลต่าง ๆ เราก็มาปรับปรุงการทำงาน เพื่อไม่ให้ประชาชนเห็นตัวเลขแล้วตกใจ” ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าว
นอกจากนี้ ยังยอมรับว่าหลายข้อเสนอที่ได้รับจากภาคประชาชนอาจต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมาย หรือหารือร่วมกับหลายกระทรวง ทั้งกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงคมนาคม รวมถึงอาจต้องเข้าสู่การพิจารณาในระดับคณะรัฐมนตรีในอนาคต
สำหรับประเด็นสำคัญที่มีการหารือกันในที่ประชุมครั้งนี้ ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมด เนื่องจากคณะอนุกรรมการยังต้องนำข้อมูลไปวิเคราะห์ผลกระทบ ข้อดี ข้อเสีย และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ก่อนสรุปเป็นข้อเสนออย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงพลังงานระบุว่า สัปดาห์หน้าจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการอีกครั้ง เพื่อนำข้อมูลจากภาคประชาชนมาพิจารณาต่อ และเตรียมเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายต่อไป
News1 รายงาน